Rheinmetall sichert sich im Rahmen des neuen Bundeswehr-Spähfahrzeugs "Luchs 2" einen milliardenschweren Meilenstein. Als Zulieferer für Turm, Hauptbewaffnung und Simulatoren liefert der Konzern zentrale Schlüsseltechnologie für die Heeresaufklärung der nächsten Generation. Der im Februar 2026 unterzeichnete Vertrag mit General Dynamics European Land Systems hat ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.Herzstück ist der neu entwickelte, unbemannte Turm CT-025. Bis 2031 werden 274 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär