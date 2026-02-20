VANCOUVER, British Columbia, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse von weiteren fünfzehn (15) Bohrlöchern aus seinen Gebieten Buffalo Reef/Felda bekannt zu geben und über die aktuellen Bohrarbeiten im Rahmen seines Bohrprogramms zur Minenerweiterung in der Goldmine Selinsing zu berichten, zu der die Goldprojekte Selinsing und Buffalo Reef im Bundesstaat Pahang im Central Gold Belt im Westen Malaysias gehören.

Cathy Zhai, President und CEO von Monument Mining, äußerte sich wie folgt: "Die Bohrungen im Bereich BRC2/BRC3 liefern erste erfreuliche Ergebnisse mit mineralisierten Abschnitten von 7 bis 9 m Mächtigkeit und einer deutlichen Kontinuität zwischen den mineralisierten Abschnitten, was die Programmziele bestätigt und als Leitfaden für die nächste Bohrrunde dient."

Frau Zhai fuhr fort: "Die Erweiterungsbohrungen zielen darauf ab, die Goldressourcen zu erhöhen und möglicherweise die Lebensdauer der Goldmine Selinsing zu verlängern. Derzeit sind vier Bohrgeräte in Betrieb, und wir beabsichtigen, die Anzahl auf neun Bohrgeräte zu erhöhen, um die Explorationsprogramme zu beschleunigen."

HIGHLIGHTS DES BOHRPROGRAMMS

Die Ergebnisse von fünfzehn (15) abgeschlossenen Bohrlöchern des Bohrprogramms zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda liegen vor (Anhang A) und weisen hohe Goldgehalte auf.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

BRC2 / BRC3-Lücke

MBRRC610: 7 m mit 2,30 g/t Au ab 7 m

MBRRC612: 9 m mit 2,03 g/t Au ab 26 m, einschließlich

2 m mit 4,54 g/t Au ab 28 m und

3 m mit 2,75 g/t Au ab 32 m

2 m mit 4,54 g/t Au ab 28 m und 3 m mit 2,75 g/t Au ab 32 m MBRDD616: 3,0 m mit 0,66 g/t Au ab 57,9 m

2,6 m mit 2,69 g/t aus 119,4 m

6,0 m mit 1,51 g/t Au aus 129,4 m

9,0 m mit 1,76 g/t Au aus 186,9 m, einschließlich

3,5 m mit 1,25g/t Au und 0,24 % Sb aus 186,9 m

2,6 m mit 2,69 g/t aus 119,4 m 6,0 m mit 1,51 g/t Au aus 129,4 m 9,0 m mit 1,76 g/t Au aus 186,9 m, einschließlich 3,5 m mit 1,25g/t Au und 0,24 % Sb aus 186,9 m MBRDD619: 5,7 m mit 1,72 g/t Au aus 181,5 m, einschließlich

3,0 m mit 4,51 g/t Au und 0,28 % Sb aus 181,5 m

3,0 m mit 4,51 g/t Au und 0,28 % Sb aus 181,5 m MBRDD621: 1,5 m mit 8,59 g/t Au aus 144,9 m





BRC3 / BRC 4-Lücke

MBRDD614: 7,3 m mit 1,76 g/t Au aus 136,1 m, einschließlich

3,0 m mit 3,35 g/t aus 138,9 m





BRC3-Mine in Fallrichtung

MBRDD618: 1,5 m mit 0,36 g/t Au aus 17 m

2,5 m mit 0,41 g/t Au aus 24,7 m

1,5 m mit 0,5 g/t Au aus 39,5 m

1,7 m mit 0,21 g/t Au aus 46,8 m

1,5 m mit 0,38 g/t Au aus 65 m

1,6 m mit 28 g/t Au aus 95,5 m

1,5 m mit 0,25 g/t Au aus 108,5 m

1,0 m mit 1,2 g/t Au aus 114,5 m

1,1 m mit 0,46 g/t Au aus 154,4 m

1,5 m mit 1,03 g/t Au aus 165 m

1,5 m mit 0,82 g/t Au aus 188,9 m

3,0 m mit 1,62 g/t Au aus 203 m

1,5 m mit 1,18 g/t Au aus 207,5 m

1,5 m mit 1,02 g/t Au aus 215,7 m





Hinweis: Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

BOHRERGEBNISSE ZUR ERWEITERUNG DER BUFFALO REEF/FELDA-MINE

Die Bohrungen zur Erweiterung der Minen Buffalo Reef/Felda umfassen die Phasen 1 und 2 als Teil des Programms zur Erweiterung der Goldmine Selinsing. Das Zielgebiet umfasst eine Fläche von 115 Acres und bildet die Grundlage für die Bewertung des Potenzials zur Erweiterung der derzeit definierten Mineralressourcen und zur Umwandlung der aktuellen Ressourcen in Reserven, die derzeit durch die Grenzen des Grundstücks eingeschränkt sind. Der Erfolg der Exploration könnte möglicherweise die Erweiterung der Grube in Buffalo Reef/Felda [1] unterstützen und in die Planung der zukünftigen Lebensdauer der Mine ("LOM") einfließen, vorbehaltlich der Verlängerung der Konzession.

Das Erweiterungsbohrprogramm war bislang erfolgreich und hat mehrere Zonen mit Goldmineralisierung in den Zielen der Stufe 1 und Stufe 2 durchschnitten. Das Programm bestätigt die Strategie der Erweiterungsbohrungen, indem es Kontinuität zwischen goldmineralisierten Zonen in einigen Bohrlöchern sowie zwischen Bohrlöchern und bestehenden modellierten mineralisierten Domänen nachweist, was wahrscheinlich zu einer Erhöhung der abgeleiteten Mineralressource führen wird.

[1] TSX: Monument gibt Beginn des Erweiterungsbohrprogramms in der Goldmine Selinsing bekannt (7. Juli 2025).

Abbildung 1. Lageplan des Buffalo Reef Central (BRC2, BRC3 und BRC4) mit den in dieser Mitteilung genannten Ergebnissen (orangefarbene Markierungen) sowie den zuvor gemeldeten Ergebnissen [2] (weiße Markierungen). Blaue Symbole sind Bohrlöcher, die auf Ergebnisse warten. Die Bohrungen sind im Allgemeinen von Ost nach West ausgerichtet.

PHASE 1. Bohrergebnisse der Buffalo Reef Lücke

Das Bohrprogramm der Phase 1 Buffalo Reef/Felda Expansion konzentriert sich auf die Bewertung der potenziellen Ressourcensteigerung, um die Lücken zwischen BRC2/BRC3 und zwischen BRC3/BRC4 zu schließen (Abbildung 2), damit die Gruben kombiniert und erweitert werden können, was vorbehaltlich weiterer Studien in die zukünftige LOM-Planung einfließen könnte.

Abbildung 2. Längsschnitt A-A durch Buffalo Reef Central, der die in den Erweiterungsbohrungen anvisierten Zielgebiete der Minenerweiterung (Phase 1 und Phase 2) zeigt, Blickrichtung nach Westen.

Neun (9) der fünfzehn (15) in dieser Mitteilung genannten Bohrlöcher (Tabelle 1) zielten auf die Lücken BRC2/BRC3 und BRC3/BRC4 ab.

Tabelle 1. Buffalo Reef/Felda Mine Erweiterungsbohrungen - Ergebnisse der ersten Bohrphase. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare 1 MBRRC579: 22 m mit 0,86 g/t Au ab 2 m, einschließlich

1 m mit 1,41 g/t Au aus 2 m und

6 m mit 1,9 g/t Au aus 8 m BRC3/BRC4-Lücke 2 MBRRC580: Kein signifikantes Ergebnis BRC3/BRC4-Lücke 3 MBRRC581: 8 m mit 0,30g/t Au aus 8 m

8 m mit 0,28 g/t Au aus 18 m

1 m mit 0,23 g/t Au aus 29 m

2 m mit 0,25g/t Au aus 39 m

2 m mit 0,46 g/t Au aus 81 m BRC3/BRC4-Lücke 4 MBRRC610: 7 m mit 2,30 g/t Au aus 7 m BRC2/BRC3-Lücke 5 MBRRC611: Kein signifikantes Ergebnis BRC2/BRC3-Lücke 6 MBRRC612: 9 m mit 2,03 g/t Au aus 26 m, einschließlich

2 m mit 4,54 g/t Au aus 8 m und

3 m mit 2,75 g/t Au aus 32 m BRC2/BRC3-Lücke 7 MBRDD612: 3,5 m mit 1,62 g/t Au aus 24,9 m BRC3/BRC4-Lücke 8 MBRDD614: 7,3 m mit 1,76 g/t Au aus 136,1 m, einschließlich 3 m mit 3,35 g/t aus 138,9 m BRC3/BRC4-Lücke



9 MBRDD615: 8,6 m mit 0,39 g/t Au aus 32,4 m;

1,5 m mit 0,22 g/t Au aus 54,9 m;

4,6 m mit 0,35 g/t Au aus 73,4 m;

4,6 m mit 0,27 g/t Au aus 81,6 m

1,5 m mit 0,27 g/t Au aus 87,4 m

1,5 m mit 0,28 g/t Au aus 90,4 m

1,0 m mit 0,21 g/t Au aus 94,4 m

4,3 m mit 0,19 g/t Au aus 110,3 m

5,1 m mit 0,80 g/t Au aus 116,3 m

2,2 m mit 0,99 g/t Au aus 124,2 m BRC3/BRC4-Lücke



Bohrergebnisse BRC2/BRC3-Lücke

MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612 (Abbildung 3) zielten auf den südlichen Ausläufer der bekannten Mineralisierung in der Lücke BRC2/BRC3 innerhalb des Grundstücks Buffalo Reef Felda (Abbildung 4). MBRCC610 und MBRCC612 haben erfolgreich ausgedehnte Zonen mit flacher unterirdischer Goldmineralisierung identifiziert, die wahrscheinlich Teil der westlichen Scherzone sind. MBRRC611 hat keine Mineralisierung durchschnitten und wurde wahrscheinlich zu weit westlich angelegt, um die Struktur zu durchschneiden. Diese Schnittpunkte sind eine Erweiterung eines zuvor identifizierten mineralisierten Bereichs und zeigen Kontinuität mit Bohrlöchern 20 m nördlich. Das Gebiet bleibt nach Süden und in Fallrichtung offen.

Die Kontinuität zwischen den Schnittpunkten und die Nähe zu bestehenden mineralisierten Bereichen lassen darauf schließen, dass eine Erweiterung der Ressourcenbasis wahrscheinlich ist.

Abbildung 3. Querschnitt durch die Lücke BRC2/BRC3 bei 3810 mN nördlich (20 m breites Fenster nördlich und südlich) und Darstellung historischer Bohrungen sowie der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRRC610, MBRRC611 und MBRRC612.

Abbildung 4. Bohrungen im Buffalo Reef innerhalb des Buffalo Reef Felda-Konzessionsgebiets

Bohrergebnisse BRC3/BRC4-Lücke

MBRDD612 (Abbildung 5), MBRRC580 und MBRRC579[2] zielten auf eine flache Goldmineralisierung innerhalb der westlichen Scherzone der Lücke BRC3/BRC4 ab. Obwohl MBRRC580 keine bedeutende Mineralisierung durchschnitten hat, haben MBRRC579 und MBRDD612 eine bedeutende Goldmineralisierung durchschnitten (Abbildung 3). Die Kontinuität zwischen diesen beiden Abschnitten kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden und erfordert weitere Bohrungen. Die Abschnitte befinden sich außerhalb der bestehenden modellierten mineralisierten Domänen. Das Gebiet ist nach Norden hin offen und nur unzureichend erbohrt. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um das Gebiet zu untersuchen.

MBRDD614 zielte auf einen Bereich 120 m unterhalb von MBRDD612 und etwa 50 m oberhalb der historischen Buffalo-Bohrlöcher MBRDD463 und MBRDD470 ab, die beide eine hochgradige Goldmineralisierung durchschnitten (Abbildung 6). MBRDD603 (1 m mit 3,96 g/t Au und 3 m mit 1,71 g/t Au aus 121 m) [2] wird so interpretiert, dass es dieselbe Struktur wie MBRDD614 durchschnitten hat.

Es werden geologische Interpretationen und Modellierungen durchgeführt, um zu bestätigen, dass zwischen diesen Abschnitten eine strukturelle und geologische Kontinuität besteht.

[2] TSX: Monument gibt die ersten 16 Bohrlöcher des Bohrprogramms zur Erweiterung der Mine Selinsing bekannt (3. Dezember 2025)

Abbildung 5. Querschnitt durch die Lücke BRC3/BRC4 bei 4190 mN in Richtung Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrung MBDD612.

Abbildung 6. Querschnitt durch die Lücke BRC3/BRC4 bei 4190 mN in Richtung Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrung MBRRC614.

PHASE 2. Buffalo Reef/Felda Bohrergebnisse

Das Bohrprogramm der Phase 2 in Buffalo Reef/Felda Expansion konzentriert sich auf Gebiete zur Minenerweiterung, in denen das Potenzial besteht, neue mineralisierte Zonen und strukturelle Abwärtserweiterungen der Mineralisierung außerhalb der bestehenden Grubenhülle zu definieren (Abbildung 2). Im Rahmen der Bohrungen der Phase 2 wurden sechs (6) Bohrlöcher fertiggestellt, die in Tabelle 2 aufgeführt sind.

Tabelle 2. Buffalo Reef/Felda Mine Erweiterungsbohrungen - Ergebnisse der Bohrungen in Phase 2. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen und stellen nicht die wahren Mächtigkeiten dar. Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.

Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare 1 MBRDD616:

(Abbildung 7) 3,0 m mit 0,66 g/t Au aus 57,9 m

2,6 m mit 2,69 g/t aus 119,4 m

6 m mit 1,51 g/t Au aus 129,4 m

9 m mit 1,76 g/t Au aus 186,9 m, einschließlich

3,5 m mit 1,25 g/t Au und 0,24 % Sb aus 186,9 m BRC2/BRC3-Lücke 2 MBRDD617: 7,5 m mit 0,33 g/t Au aus 39,9 m

1,1 m mit 0,45 g/t Au aus 54,8 m

1,3 m mit 0,21 g/t Au aus 70,1 m

1,5 m mit 0,23 g/t Au aus 93,9 m

2,7 m mit 0,85 g/t Au aus 186,7 m BRC3/BRC4-Lücke 3 MBRDD618: 1,6 m mit 28 g/t Au aus 95,5 m

3,0 m mit 1,62 g/t Au aus 203 m

1,5 m mit 1,18 g/t Au aus 207,5 m

1,5 m mit 1,02 g/t Au aus 215,7 m BRC3/BRC4-Lücke 4 MBRDD619: 5,7 m mit 1,72 g/t Au aus 181,5 m, einschließlich

3,0 m mit 4,51 g/t Au und 0,28 % Sb aus 181,5 m BRC2/BRC3-Lücke 5 MBRDD620: 0,5 m mit 1,99 g/t Au ab 181,1 m

1,4 m mit 0,52 g/t Au ab 198,3 m BRC2/BRC3-Lücke 6 MBRDD621: 1,5 m mit 8,59 g/t Au aus 144,9 m BRC2/BRC3-Lücke



Das Bohrprogramm hat mehrere mineralisierte strukturelle Ziele identifiziert, die durch Bohrungen weiter untersucht werden sollen. Obwohl nicht alle Bohrlöcher eine signifikante Mineralisierung durchschnitten haben, haben die Ergebnisse unser Verständnis der Zielgebiete erweitert.

BRC2/BRC3-Lücke

MBRDD616 und MBRDD619 durchschnitten mehrere goldmineralisierte Zonen an der unteren Grenze der erweiterten Grubenhülle und etwa 60 m unterhalb der erweiterten Grubenhülle (etwa 100 m unterhalb des aktuellen Grubenbodens BRC3) (Abbildung 7). Das Gebiet ist nur spärlich erschlossen und sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichs offen. Die tiefsten Golddurchschneidungen in beiden Bohrlöchern entsprechen möglicherweise den modellierten mineralisierten Bereichen etwa 80 m nördlich. Der gleiche mineralisierte Bereich wurde von MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602 durchschnitten (Tabelle 3) [2].

Abbildung 7. Querschnitt durch die Buffalo Reef Central Grube 3 in 3840 mN Tiefe in Richtung Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen MBRDD615, MBRDD616 und MBRDD619 sowie der beiden wichtigsten Mineralisierungsziele im Zusammenhang mit der östlichen und westlichen Scherzone. Die grau markierten Bohrlöcher sind historische Diamantbohrlöcher von Selinsing.

Tabelle 3. Ergebnistabelle für die zuvor gebohrten Löcher MBRDD600, MBRDD601 und MBRDD602.

Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare 1 MBRDD600 4 m mit 3,42 g/t Au und 0,49 % Sb aus 55 m Buffalo Reef-Erweiterung 2 MBRDD601: 7 m mit 4,79 g/t Au und 0,61 % Sb aus 55 m Buffalo Reef-Erweiterung 3 MBRDD602: 3 m mit 1,82 g/t Au und 0,61 % Sb aus 22 m

8 m mit 2,17 g/t Au und 0,30 % Sb aus 26 m Buffalo Reef-Erweiterung



Die Schnittpunkte in beiden Bohrlöchern scheinen dieselben mineralisierten Strukturen zu kreuzen, jedoch kann die Kontinuität zwischen diesen Schnittpunkten und den mineralisierten Bereichen erst nach weiteren Bohrungen bestätigt werden.

BRC3/BRC4-Lücke

MBRDD617 und MRDD618 haben erfolgreich Goldmineralisierungen in mehreren Abschnitten unterhalb der erweiterten Grubenhülle durchschnitten (Abbildung 8). Obwohl MBRDD617 (7,5 m mit 0,33 g/t Au auf 39,9 m) ein niedriggradiger Abschnitt ist, scheint er mit dem in MBRDD618 und den historischen Bohrungen MBRDD154 und MBRDD559 durchteuften Gold zu korrelieren (Tabelle 4). Die mineralisierten Abschnitte befinden sich unterhalb und außerhalb der bestehenden mineralisierten Bereiche und der historischen Bohrergebnisse von Buffalo Reef.

Abbildung 8. Querschnitt durch die Buffalo Reef Central Grube 3 bei 4020 mN in Richtung Norden (40 m breites Fenster nach Norden und Süden) mit Darstellung der historischen Bohrungen und der kürzlich abgeschlossenen Bohrung MBRDD618 im Verhältnis zu den bestehenden Bohrungen und mineralisierten Bereichen.

MBRDD618 durchschnitten mehrere geringwertige goldmineralisierte Zonen. Bemerkenswert ist, dass in einer Tiefe von 95,5 m eine Mächtigkeit von 1,6 m mit einem Gehalt von 28 g/t durchschnitten wurde. Dieser Schnittpunkt könnte mit dem Bohrloch MBRDD604 übereinstimmen: 4 m mit 3,19 g/t von 99,0 m [2] und dem Schnittpunkt in MBRDD559. Diese Schnittpunkte stellen ein vielversprechendes Ziel für zukünftige Bohrungen dar.

Tabelle 4. Ergebnistabelle für die zuvor gebohrten Löcher MBRDD154 und MBRDD559.

Bohrloch-ID Abschnitt Kommentare 1 MBRDD154 4,8 m mit 1,63 g/t Gold aus 46,2 m Buffalo Reef-Erweiterung 2 MBRDD559 4,1 m mit 1,49 g/t Au aus 97,2 m Buffalo Reef-Erweiterung



Geologische Interpretationen und Modellierungen werden durchgeführt, um zu bestätigen, dass zwischen diesen Abschnitten eine Kontinuität hinsichtlich Struktur und Gehalt besteht. Um das Potenzial der Mineralisierung vollständig zu bewerten, sind weitere Bohrungen erforderlich.

Die Testergebnisse für MBRDD623, MBRDD624, MBRDD625, MBRRC626, MBRRC627, MBRRC628, MBRDD629, MBRDD630 und MBRDD631 stehen noch aus. Diese Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

BOHRUNGEN, ANALYTIK UND QA/QC

Das hauseigene Bohrteam von Monument wurde neu zusammengestellt und wird durch zwei Desco SP 6500SA-Bohranlagen (mit einer Bohrtiefe von 350 Metern) unterstützt. Eine Bohranlage wurde mit einem Mehrzweckbohrkopf ausgestattet, der den Wechsel zwischen Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") und Diamond-Bohrungen ("DD") ermöglicht. Es wurden vier ausgelagerte Bohrgeräte hinzugefügt, sodass nun insgesamt sechs Diamantbohrgeräte zur Verfügung stehen, um die Bohrarbeiten bis Ende März 2026 abzuschließen.

Die im Bohrprogramm verwendete Beprobungstechnik besteht aus Halbkernbeprobungen von Diamantbohrkernen der Größe PQ (Durchmesser 85 mm) und hauptsächlich HQ (Durchmesser 63,5 mm) unter Verwendung einer Kernsäge.

Die Proben werden vor dem Transport nach Port Klang durch den regulären Spediteur von Monument im Lager des Selinsing-Projekts aufbewahrt. Das Gelände verfügt über eine 24-Stunden-Sicherheitsüberwachung mit besetztem Wachhaus. Die Proben werden einmal wöchentlich direkt an SGS Port Klang versendet.

Alle Proben werden zur Analyse an das SGS-Malaysia-Labor in Port Klang, Selangor, übermittelt und dort mittels Brandprobe (FAA303), ICP-Analyse (ICP40Q) sowie CS-Analyse (CSAO6V) für Kohlenstoff- und Schwefelgehalt untersucht. Die Pulpen- und Grobrückstandsproben werden für zukünftige QA/QC-Untersuchungen an den Standort zurückgeschickt.

Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird von Geostats bereitgestellt und etwa alle 15 m eingefügt; Leerproben (Blanks) werden ungefähr alle 10 m eingesetzt. Alle Analyseergebnisse werden von Monument-Mitarbeitern überprüft, bevor sie in die Microsoft-Access-Datenbank eingetragen werden. Alle QAQC-Daten werden überprüft, um die Gültigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Alle Bohrlochstandorte werden vom Vermessungsteam vor Ort mithilfe von DGPS vermessen. Die Bohrlochvermessung wird an allen Bohrlöchern mit einem Trushot-Digital-Downhole-Vermessungsgerät durchgeführt. Die erfassten Daten werden drahtlos vom Gerät an das Handgerät übertragen. Vermessungen werden in der Regel alle 30 bis 50 Meter durchgeführt.

Die Bohrkernrückgewinnung wird während des Bohrvorgangs vom Bohrmeister erfasst und vom vor Ort tätigen Geologenteam beim Logging überprüft. Die Bohrkernrückgewinnung wird durch Messung jedes 1-m-Abschnitts ermittelt. Die geologische Bohrkernaufnahme ist qualitativer Natur und erfasst Lithologie, Korngröße, Textur, Verwitterung, Struktur, Alteration, Adernbildung, Sulfide usw. Alle Bohrlöcher werden vollständig geologisch erfasst.

FORTSCHRITT DES BOHRPROGRAMMS

Buffalo Reef/Felda-Erweiterungsbohrungen

Die Erweiterungsbohrungen für Buffalo Reef/Felda begannen am 7. Mai 2025 unter Einsatz von zwei firmeneigenen Bohrgeräten. Im November 2025 wurden die Bohrarbeiten durch den Einsatz von zwei weiteren Bohrgeräten beschleunigt. In der letzten Januarwoche 2026 nahmen zwei weitere ausgelagerte Bohrgeräte den Betrieb auf, sodass nun insgesamt sechs (6) Diamantbohrgeräte aktiv in Buffalo Reef bohren, um den angestrebten Fertigstellungstermin Ende März 2026 einzuhalten. Bis heute wurden vierzig (40) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.156 m fertiggestellt, wobei die Untersuchungsergebnisse für zweiunddreißig (32) Bohrlöcher vorliegen (siehe Anhang B); die Untersuchungsergebnisse für neun (9) Bohrlöcher stehen noch aus.

Eine Zusammenfassung der bisher durchgeführten Bohrungen ist in Tabelle 5 dargestellt.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine, einschließlich der Bohrstrategie und der Priorisierung von Zielgebieten und Bohrlöchern, wird sorgfältig überwacht und regelmäßig überprüft und kann gegebenenfalls angepasst werden. Der Schwerpunkt der Bohrungen und der anvisierten Zielgebiete bleibt flexibel, um den laufenden Minenbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Um die Explorationsprogramme zu beschleunigen, werden wir möglicherweise von Zeit zu Zeit weitere Bohrgeräte einsetzen, wobei die Anzahl je nach den Umständen von derzeit vier auf bis zu neun erhöht werden könnte.

Tabelle 5. Zusammenfassende Tabelle der bisher abgeschlossenen Bohrungen.

Budget Abgeschlossene Bohrungen Verbleibendes Loch Nr. Löcher Meter Nr. Löcher Meter Nr. Löcher Meter Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Feld Phase 1 73 10.365 28 2.909 45 7.456 Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Feld Phase 2 36 5.012 12 2.247 24 2.765 Selinsing Phase 1 3 480 0 0 3 480 Selinsing Phase 2 6 1.620 0 0 6 1620 Gesamt 118 17.477 40 5.156 78 12.321



Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine Selinsing

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine Buffalo Reef/Felda bleibt das vorrangige Bohrprogramm für den Betrieb. Die Bohrungen der Phasen 1 und 2 in Selinsing werden beginnen, sobald die Diamantbohrungen des Buffalo Reef/Felda-Programms abgeschlossen sind und die Bohrgeräte verfügbar sind.

Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Mine in Selinsing umfasst 9 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.100 m.

In Phase 1 des Bohrprogramms in Selinsing werden die hochgradige Tiefenerweiterung und lokale Erweiterungen der modellierten Goldstrukturen innerhalb der erweiterten Grubenhülle von Selinsing untersucht. Das Programm umfasst drei (3) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 480 m.

In Phase 2 des Bohrprogramms in Selinsing wird die Neigungs- und Streichverlängerung der schergeprägten Goldmineralisierung außerhalb der erweiterten Tagebaugrube untersucht. Diese Phase umfasst sechs (6) Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.620 Metern.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Informationen, die von Herrn Mark Shelverton BSc (Hons), Chief Managing Geologist des Unternehmens, zusammengestellt und genehmigt wurden. Herr Shelverton ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen etwa 280 Mitarbeitende und verpflichtet sich zu den höchsten Standards im Umweltmanagement, zur sozialen Verantwortung, einschließlich Gesundheit und Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden sowie der benachbarten Gemeinden, sowie zu guter Unternehmensführung.

Cathy Zhai, President and CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

"Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "erhofft" oder "erhofft nicht" oder "glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten" oder "erreicht" werden "können", "könnten" oder "würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Barmittelkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

ANHANG A. Tabelle mit den Untersuchungsergebnissen für fünfzehn (15) Diamantbohrlöcher, die in dieser Mitteilung aufgeführt sind (Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar). Die wahren Mächtigkeiten werden bestimmt, sobald die geologische Modellierung abgeschlossen ist.)

Bohrloch-ID Von

(m) Bis

(m) Breite (m) Abschnitt Kommentar MBRDD612 24,9 28,4 3,5 1,62 g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD614 54,4

57,9

77,4

136,1 56,4

60,9

83,4

143,4 2

3

6

7,3 1,75 g/t Au

0,41 g/t Au

0,44 g/t Au

1,76 g/t Au, einschließlich 3 m mit 3,35 g/t Au aus 138,9 m BRC3/BRC4-Lücke MBRDD615 32,40

54,90

73,40

81,60

87,40

90,40

94,40

110,30

116,30

124,20 41,00

56,40

78,00

86,20

88,9

91,9

95,4

114,6

121,4

126,4 8,6

1,5

4,6

4,6

1,5

1,5

1,0

4,3

5,1

2,2 0,39 g/t Au

0,22 g/t Au

0,35 g/t Au

0,27 g/t Au

0,27 g/t Au

0,28 g/t Au

0,21 g/t Au

0,19 g/t Au

0,80 g/t Au

0,99 g/t Au BRC2/BRC3-Lücke MBRDD616 35,40

57,90

63,10

75,90

110,40

119,40

129,40

168,90

186,90 41,40

60,90

64,60

77,40

116,40

122,00

135,40

170,40

195,90 6,00

3,00

1,50

1,50

6,00

2,60

6,00

1,50

9,00 0,27 g/t Au

0,66 g/t Au

10,3 g/t Au

0,94 g/t Au

0,28 g/t Au

2,69 g/t Au

1,51 g/t Au

0,43 g/t Au

1,76 g/t Au einschließlich 3,5 m mit 1,25 g/t Au und 0,24 % Sb Erweiterung des Buffalo Reef











MBRDD617 39,9

54,8

70,1

93,9

186,7 47,4

55,9

71,4

95,4

189,40 7,50

1,10

1,30

1,50

2,70 0,33 g/t Au

0,45 g/t Au

0,21 g/t Au

0,23 g/t Au

0,85 g/t Au einschließlich 1 m mit 1,62 g/t Au aus 188,4 m Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD618 17

24,7

39,5

46,8

65

95,5

108,5

114,5

154,4

165

188,9

203

207,5

215,7 18,5

27,2

41

48,5

66,5

97,1

110

115,5

155,5

166,5

190,4

206

209

217,2 1,50

2,50

1,50

1,70

1,50

1,60

1,50

1,00

1,10

1,50

1,50

3,00

1,50

1,50 0,36 g/t Au

0,41 g/t Au

0,5 g/t Au

0,21 g/t Au

0,38 g/t Au

28 g/t Au

0,25 g/t Au

1,2 g/t Au

0,46 g/t Au

1,03 g/t Au

0,82 g/t Au

1,62 g/t Au

1,18 g/t Au

1,02 g/t Au Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD619 78,5

181,5 80

187,2 0,50

5,7 0,33 g/t Au

1,72 g/t Au einschließlich 3 m mit 4,51 g/t Au und 0,28 % Sb ab 181,5 m Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD620 181,1

198,3 181,6

199,7 0,50

1,40 1,99 g/t Au

0,52 g/t Au Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD621 144,9

168,5 146,4

169,4 1,5

0,9 8,59 g/t Au

2,45 g/t Au Buffalo Reef-Erweiterung MBRDD623 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD624 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD625 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD626 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRDD627 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRDD628 Ergebnisse stehen aus BRC2/BRC3-Lücke MBRDD629 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRDD630 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRDD631 Ergebnisse stehen aus BRC3/BRC4-Lücke MBRRC578 Kein signifikantes Ergebnis Buffalo Reef-Erweiterung MBRRC580 Kein signifikantes Ergebnis BRC3/BRC4-Lücke MBRRC581 8

18

29

39

81 16

26

30

41

83 8

8

1

2

2 0,30 g/t Au

0,28 g/t Au

0,23 g/t Au

0,25 g/t Au

0,46 g/t Au BRC3/BRC4-Lücke MBRRC610 7,0 14,0 7 2,30 g/t Au, einschließlich 3 m mit 4,36 g/t Au aus 8 m BRC2/BRC3-Lücke MBRRC611 Kein signifikantes Ergebnis BRC2/BRC3-Lücke MBRRC612 26 35 9 2,03 g/t Au, einschließlich 2 m mit 4,54 g/t Au aus 8 m und 3 m mit 2,75 g/t Au aus 32 m BRC2/BRC3-Lücke



ANHANG B: Liste der zum Zeitpunkt der Berichterstattung abgeschlossenen Bohrlöcher.

Bohrloch-ID







Minenraster MRSO Tiefe (m)







Methode







Größe



Azimuth



(Mine)



Azimuth



(RSO)



Neigung



Ost Nord RL Ost Nord RL 1 MBRRCDD01 627 3126 500 421358 471172 108,4 171,9 RC/Diamant HQ 2700 2620 -600 2 MBRRCDD02 458 2980 522 421212 471004 130,7 122,5 RC/Diamant HQ 2650 2570 -600 3 MBRDD600 656 3900 450 421279 471943 58,7 90,6 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 4 MBRDD601 645 3860 450 421273 471901 58,3 100,2 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 5 MBRDD602 621 3880 450 421248 471918 58,2 101,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 6 MBRDD603 707,4 4151,5 492,5 421294 472199 100,7 125,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 7 MBRDD604 771,9 4040,6 493,5 421374 472098 101,7 140,1 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 8 MBRDD605 673,4 4162,8 495,8 421259 472205 104,0 183,9 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 9 MBRDD606 625,9 4074,3 455,1 421225 472111 63,3 71,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 10 MBRDD607 554,4 3707,8 484,9 421205 471738 93,1 50,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 11 MBRDD608 564,3 3687,6 485,3 421218 471720 93,5 50,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 12 MBRDD609 580,4 3779,9 455,2 421221 471813 63,4 62,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 13 MBRDD610 786,0 4238,9 495,6 421360 472296 103,8 53,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 14 MBRDD611 640,4 4200,1 495,8 421221 472238 104,0 130,9 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 15 MBRDD612 600,9 4205,4 496,0 421182 472237 104 110,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 16 MBRDD613 682,7 4189,4 495,8 421265 472233 104,0 150,7 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 17 MBRDD614 734,1 4193,7 495,6 421315 472244 104 180,3 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 18 MBRDD615 786,7 3861,6 497,5 421414 471923 106 180,6 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 19 MBRDD616 779,4 3849,7 497,7 421408 471910 106 206,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 20 MBRDD617 763,3 3981,4 496,7 421374 472038 105 200,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 21 MBRDD618 779,8 4017,0 494,5 425043,3 469323,3 102,7 221 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 22 MDRDD619 778,1 3821,5 497,7 424849,9 469294,2 105,9 200 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 23 MBRDD620 781,3 3379,6 493,0 424411,9 469235,5 101,9 234,7 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 24 MBRDD621 756,6 3418,4 490,5 424453,8 469216,5 98,7 215,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 25 MBRDD623 754,6 3377,7 490,7 424413,8 469208,8 98,9 250 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 26 MBRDD624 688,5 3723,5 510,4 424765,4 469191,7 118,6 200,3 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 27 MBRDD625 729,0 3536,0 499,7 424574,1 469205,6 107,9 230,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 28 MBRDD626 640,5 3939,3 450,3 424985,8 469174,4 58,5 100,2 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 29 MBRDD627 639,3 3920,0 450,2 424966,9 469170,6 58,4 100,5 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 30 MBRDD628 711,0 3541,6 494,7 424582,2 469188,6 102,9 190,4 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 31 MBRDD629 630,2 3939,8 450,4 424987,8 469164,3 58,6 80,3 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 32 MBRDD630 649,4 3899,8 450,4 424945,5 469177,8 58,6 101 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 33 MBRDD631 622,8 3920,1 450,1 424969,3 469154,2 58,3 80,2 Diamant PQ/HQ 2700 2620 -600 34 MBRRC578 306,2 2830 506,2 421109 470965 131 60,00 RC 102 mm 2700 2620 -600 35 MBRRC579 589 4177 496 421174 472207 104,3 84,0 RC 102 mm 2700 2620 -600 36 MBRRC580 588,5 4147,4 485,7 421177 472178 93,9 80,00 RC 102 mm 2700 2620 -600 37 MBRRC581 787,2 4240,2 495,7 421361 472298 103,8 84,00 RC 102 mm 2700 2620 -600 38 MBRRC610 606,5 3811,9 450,4 421242 471849 59 50,00 RC 102 mm 2700 2620 -600 39 MBRRC611 592,3 3803,2 450,3 421229 471838 58 50,00 RC 102 mm 2700 2620 -600 40 MBRRC612 630,4 3820,0 450,6 421265 471860 59 60 RC 102 mm 2700 2620 -600



