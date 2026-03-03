Bruttoumsatz von 49,23 Mio. US-Dollar und Cash-Kosten von 1.288 US-Dollar je Unze

VANCOUVER, British Columbia, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY; FSE: D7Q1), das an der TSX Venture Exchange sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, hat heute seine Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember 2025 abgeschlossene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie unter www.sedar.com.

Präsidentin und CEO Cathy Zhai erklärte: "Die Goldproduktion und der Verkauf von Gold an der Selinsing-Mine in Malaysia haben im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 zusammen mit den hohen Goldpreisen zu einem starken Cashflow beigetragen und unsere Finanzlage deutlich gestärkt. Im Quartalsverlauf stiegen unsere liquiden Mittel um 19,81?Mio.?US-Dollar auf 82,65?Mio.?US-Dollar und stärken damit unsere Basis für zukünftige Wachstumsinitiativen. Während sich die Explorationsbohrungen in Selinsing auf potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten konzentrierten, hatten in Westaustralien die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Planung der Mineninfrastruktur oberste Priorität."

WICHTIGE KENNZAHLEN DES ZWEITEN QUARTALS IM GESCHÄFTSJAHR 2026:

Der Nettogewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 belief sich auf 20,16?Mio.?US-Dollar bzw. 0,06?US-Dollar je Aktie, nach 8,84?Mio.?US-Dollar bzw. 0,03?US-Dollar je Aktie im gleichen Quartal des Vorjahres;

Die Bruttomarge betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 31,55 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 173 % gegenüber 11,54 Mio. US-Dollar im gleichen Quartal des Vorjahres;

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 auf 82,65?Mio.?US-Dollar, was einem Anstieg von 62,84?Mio.?US-Dollar innerhalb von drei Monaten entspricht;

Das Nettoumlaufvermögen betrug 86,58?Mio.?US-Dollar und stieg damit um 28,04?Mio.?US-Dollar gegenüber 58,54?Mio.?US-Dollar zum 30. Juni 2025;

Produktionsleistung: Im Quartal wurden 10.249 Unzen Gold produziert (Q2 GJ 2025: 8.613 Unzen). 13.725 Unzen Gold wurden zu einem Rekorddurchschnittspreis von 4.197?US-Dollar je Unze verkauft, was einem Umsatz von 49,23?Mio.?US-Dollar entspricht (Q2 GJ 2025: 8.987 Unzen zu 2.678?US-Dollar je Unze, Umsatz 19,80?Mio.?US-Dollar); Die Cash-Kosten lagen bei 1.288?US-Dollar pro verkaufter Unze (Q2 GJ 2025: 918?US-Dollar), hauptsächlich aufgrund höherer Lizenz- und Abgabenkosten infolge des gestiegenen Goldpreises; Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) beliefen sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.421 US-Dollar pro verkaufter Unze, was einem Rückgang von 18 % gegenüber 1.201 US-Dollar je Unze im Q2 GJ 2025 entspricht.

Die Explorationsbohrprogramme in Selinsing wurden fortgesetzt, um die Ressourcenerweiterung zu fördern und gegebenenfalls die Lebensdauer der Mine zu verlängern;

Am 11. Dezember 2025 wurde eine Sonderdividende mit Stichtag am 5. Januar 2026 und Auszahlung am 19. Januar 2026 angekündigt.



Zusammenfassung der Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals im Geschäftsjahr 2026

Three months ended Dec.31, Six months ended Dec.31, 2025 2024 2025 2024 Production Ore mined (tonnes) 251,700 177,296 421,480 315,228 Waste removed (tonnes) 2,098,027 2,061,571 3,847,404 4,374,570 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 224,704 169,636 464,151 359,312 Average mill feed grade (g/t) 1.54 1.83 1.74 1.78 Processing recovery rate (%) 92.49 86.09 89.67 81.01 Gold produced (oz)(1) 10,249 8,613 23,340 16,672 Gold sold (oz) 13,725 8,987 24,952 18,257 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 49,230 19,796 81,630 39,167 Gross margin from mining operations 31,547 11,541 53,979 23,152 Net Income before other items 26,301 8,424 41,470 17,025 Net income 20,157 8,839 30,657 11,836 Cash flows provided by operations 21,902 8,722 41,088 18,398 Working capital 86,851 31,926 86,851 31,926 Earnings per share - basic and diluted (US$/share) 0.06 0.03 0.09 0.04 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz - Realized price - sulphide production 4,197 2,678 3,882 2,613 Cash cost per ounce sold Mining 355 242 315 243 Processing 300 313 278 299 Royalties 564 290 443 260 Operations 69 73 71 75 Total cash cost per ounce sold (2) 1,288 918 1,107 877 Operation expenses 1 4 1 5 Corporate expenses 2 10 1 6 Accretion of asset retirement obligation 4 6 4 6 Exploration and evaluation expenditures 27 8 35 4 Sustaining capital expenditures 99 255 100 260 Total all-in sustaining costs per ounce sold (3) 1,421 1,201 1,248 1,158



(1) Von der im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemeldeten Gesamtproduktion von 10.249 Unzen Gold entfielen -35 Unzen auf Produktionsanpassungen.

(2) Die gesamten Cash-Kosten der Sulfid-Anlage umfassen Produktionskosten wie Abbau, Aufbereitung, Wartung der Absetzbeckenanlage, Lagerverwaltung und Lizenzgebühren sowie Betriebskosten wie Lagerung, vorübergehende Produktionsstillstände, Ausgaben für Gemeindeprojekte und Grundgebühren, abzüglich der Erträge aus Nebenprodukten. Cash-Kosten schließen keine Abschreibungen, Wertminderungen, Aufzinsungsaufwendungen, Investitionskosten, Explorationskosten oder unternehmensweite Verwaltungskosten ein.

(3)Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) pro Unze decken die gesamten Cash-Kosten und Betriebsausgaben sowie laufende Investitionen, die Verwaltungskosten der Selinsing-Goldmine - einschließlich aktienbasierter Vergütung - sowie Explorations- und Bewertungskosten ab. Zusätzlich werden die Aufzinsungen der Rückstellungen für Anlagenstilllegungen berücksichtigt. Steuerzahlungen oder Kosten für Übernahmen sind darin nicht enthalten.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Die Sulfidflotationsanlage produzierte im Quartal 10.249 Unzen Gold. Insgesamt wurden 224.704 Tonnen Sulfid-Erz mit einer verbesserten durchschnittlichen Rückgewinnungsrate von 92,49?% verarbeitet, was die fortlaufenden Vorteile von Anlagenverbesserungen und Optimierungsmaßnahmen unterstreicht. Obwohl der durchschnittliche Erzgehalt mit 1,54 g/t niedriger ausfiel als im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025, blieb die operative Leistung stark.

Die Bergbauaktivitäten konzentrierten sich auch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf Buffalo Reef und Felda Block?7. Die geförderte Erzmenge stieg im Quartal um 42?% gegenüber dem Vorjahresquartal. Durch den planmäßigen Vorstoß in die Erzzone konnte die Erzförderung erhöht werden, während sich das Abraumverhältnis auf 8,34 verringerte (Q2 GJ?2025: 11,63).

Im aktuellen Quartal wurden 32?% mehr Erz verarbeitet als im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Grund hierfür waren eine höhere Anlagenauslastung, Optimierungen sowie die verbesserten Ergebnisse der neuen Filterpresse, die den bisherigen Verarbeitungsengpass beseitigten.



FINANZERGEBNISSE

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte das Unternehmen mit dem Verkauf von 13.725?Unzen Gold zu einem Rekorddurchschnittspreis von 4.197?US-Dollar je Unze einen starken Umsatz von 49,23?Mio.?US-Dollar. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025, in dem 8.987 Unzen zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.678 US-Dollar je Unze abgesetzt wurden. Alle Verkäufe des Quartals stammen aus der Produktion der Sulfidflotationsanlage.

Vor Abschreibungen und Wertminderungen erzielten die Bergbauaktivitäten eine herausragende Bruttomarge von 31,55?Mio.?US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, ein Anstieg von 173?% gegenüber 11,54?Mio.?US-Dollar im Vorjahresquartal. Dies unterstreicht die starke operative und finanzielle Performance des Quartals.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb beliefen sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 auf 1.288 US-Dollar, nach 918 US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Anstieg ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Dazu zählen höhere Bergbaukosten durch größere Mengen geförderten Erzes in niedrigeren Lagen und längere Transportwege, höhere Lizenzgebühren infolge eines gestiegenen Abgabesatzes, einer höheren Goldproduktion und höheren Verkaufsmengen sowie eines höheren durchschnittlich erzielten Goldpreises. Zusätzlich wirkten sich niedrigere Erzgehalte kostensteigernd aus, was jedoch teilweise durch verbesserte Rückgewinnungsraten ausgeglichen wurde.

Der Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 21,90?Mio.?US-Dollar, ein Anstieg um 13,18?Mio.?US-Dollar gegenüber 8,72?Mio.?US-Dollar im Vorjahresquartal. Dieses starke Wachstum ist vor allem auf höhere Bruttomargen zurückzuführen, die aus gestiegenen Verkäufen von Goldkonzentrat und höheren erzielten Goldpreisen resultieren.

Die liquiden Mittel des Unternehmens beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf 82,65?Mio.?US-Dollar, ein Anstieg um 36,71?Mio.?US-Dollar gegenüber 45,94?Mio.?US-Dollar zum 30. Juni 2025. Die kurzfristigen Vermögenswerte überstiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 86,58?Mio.?US-Dollar (30. Juni 2025: 58,54?Mio.?US-Dollar) und unterstreichen das solide Nettoumlaufvermögen des Unternehmens.



MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Forschung und Entwicklung

Im Labormaßstab wurden Tests mit einem alternativen Reagenz zur Aktivierung von Stibnit sowie mit neuen Sammelmitteln durchgeführt, um die Goldrückgewinnung gleichmäßiger zu gestalten, vorbehaltlich von Preis und Verfügbarkeit. Wöchentlich wurden die Labortests mit den Produktionszahlen der Anlage verglichen, um die Dosierung der Reagenzien zu optimieren, die Rückgewinnung von Gold und Antimon zu maximieren und die Qualität des Konzentrats konstant zu halten.

Erweiterung des Konzentratlagerhauses

Die detaillierte Planung der vorgeschlagenen Erweiterung des Konzentratlagers ist abgeschlossen. Der Bau machte im Quartal gute Fortschritte: Die Fundamente, die Betonbodenplatte und Zugangsrampen wurden fertiggestellt. Auch die Fertigung der Tragwerkskomponenten wurde abgeschlossen. Der Gesamtfortschritt lag zum Quartalsende bei 65?%.

Ausbau der Absetzbeckenanlage - Stufe?7

Eine weitere geotechnische Standortuntersuchung an den Haupt-, Sattel- und Süddämmen der Absetzbeckenanlage wurde abgeschlossen. Zusätzlich wurden rund um die Absetzbeckenanlage weitere Piezometerrohre installiert, um den Grundwasserspiegel zu überwachen. Die detaillierte Planung der Süd-Dämme für Stufe?7 durch die TSF-Planungsberater ist abgeschlossen; der Baubeginn ist für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgesehen. Die Planung der Haupt- und Sattel-Dämme war zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Zur Verbesserung der Leistung der Schlammpumpen wurden einige Rohre aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) aufgerüstet. Die Hochdruck-Schmierölpumpen, Verteiler und Rohrleitungen der Primärkugelmahlanlage wurden ersetzt. Die neue Filterpresse lief im gesamten Quartal zuverlässig. Die ursprüngliche Filterpresse wurde im Rahmen der laufenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorübergehend in Betrieb genommen.

Murchison-Goldprojekt

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte das Unternehmen den Umfang der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das Murchison-Goldprojekt fest und arbeitete aktiv mit Bergbau- und Ingenieurberatern zusammen, um die Pläne für eine schnelle Wiederaufnahme der Betriebsaktivitäten voranzutreiben. Die geologische Datenbank und die Archive wurden umfassend geprüft, und auf dieser Grundlage wurde für die Gabanintha-Lizenzen ein Bestätigungsbohrprogramm vorbereitet. Ziel ist es, die Ergebnisse vorheriger Bohrungen zu validieren und ausgewählte Ressourcen in die zukünftige Bergbauplanung einzubeziehen.

Der konstruktive Austausch mit den traditionellen Landbesitzern wurde im Quartal fortgesetzt, um die Beziehungen zu stärken und die Gespräche zur Produktionsplanung voranzubringen. Die Kulturerbeuntersuchungen wurden gemäß dem Interim Heritage Agreement abgeschlossen, und der abschließende Bericht zu den Gebieten Gabanintha und Burnakura wurde nach Abschluss der Feldarbeiten veröffentlicht.

Die Aufbereitungsanlage, die Unterkünfte auf dem Camp, die Verpflegungseinrichtungen, die Büros sowie die zugehörige Infrastruktur wurden in ausgezeichnetem Zustand gehalten, sodass die Anlage bereit für eine schnelle Wiederaufnahme der Produktion ist. Unterkünfte und Verpflegungseinrichtungen standen während des gesamten Quartals zur Verfügung und unterstützten den reibungslosen Ablauf der Verwaltungs-, Explorations- und Bergbauaktivitäten.

Exploration

Malaysia

Das Explorationsbohrprogramm am Buffalo Reef wurde im Quartal erfolgreich fortgesetzt. Insgesamt wurden zwölf Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.141,4 Metern abgeschlossen. Ziel des Programms war es, die Oxid- und Sulfidmineralisierung in den bekannten Abbaugebieten zu erweitern und die Mineralressourcen außerhalb der aktuellen Tagebaugrube zu prüfen. Vorbehaltlich weiterer Untersuchungen könnte dies eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine ermöglichen. Im Rahmen des Ressourcenerweiterungsprogramms wurden bis zum Ende des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2026 insgesamt 4.378,1 Meter gebohrt und 3.681 Proben aufbereitet und an ein anerkanntes, unabhängiges Prüflabor übermittelt.

Westaustralien

Im Quartal prüfte das Unternehmen die vorhandenen Ressourcen und Daten der Gabanintha- und Burnakura-Lagerstätten des Murchison-Goldprojekts und erarbeitete erste Pläne für Infill- und Erweiterungsbohrungen, um potenzielles Ressourcenwachstum zu fördern.

