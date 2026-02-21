Mesoblast meldet 35 Mio. Dollar Umsatz - beginnt jetzt die nächste Phase?

Anzeige / Werbung

Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) die Unsicherheiten der Stammzellmedizin bewältigte, ist das Unternehmen in eine deutlich andere Phase seines Unternehmenslebens eingetreten. Die Zulassung von Ryoncil durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) im Dezember 2024 markierte das erste Mal, dass eine Therapie mit mesenchymalen Stromazellen (MSC) in den USA für irgendeine Indikation eine regulatorische Genehmigung erhielt - ein Meilenstein, der das Unternehmen von einem Biotech-Unternehmen in der Entwicklungsphase zu einem umsatzgenerierenden kommerziellen Anbieter gemacht hat.

Dieser Übergang beginnt sich nun in den Zahlen widerzuspiegeln.

Wachsende kommerzielle Dynamik

Im Dezemberquartal des Geschäftsjahres 2026 erreichten die Bruttoumsätze von Ryoncil 35 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 60% gegenüber dem Vorquartal entspricht, bei Nettoerlösen von 30 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen verfügte zum 31. Dezember 2025 über liquide Mittel in Höhe von 130 Mio. US-Dollar sowie über einen quartalsweisen operativen Netto-Cash-Abfluss von 16 Mio. US-Dollar; das Management erwartet weitere Rückgänge, da die Einnahmen zunehmen.

Das zugrunde liegende Produkt richtet sich gegen eine Erkrankung mit hoher Sterblichkeit: steroidrefraktäre akute Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-aGvHD) bei pädiatrischen Patienten nach Knochenmarktransplantation. Erste Real-World-Daten der ersten 25 behandelten Kinder zeigten, dass 21 (84%) nach Abschluss der initialen 28-tägigen Therapie noch lebten. Obwohl die Fallzahl begrenzt ist, stimmen die Ergebnisse mit früheren klinischen Erfahrungen überein und liefern eine erste Bestätigung sowohl der klinischen Anwendung als auch der kommerziellen Akzeptanz nach Markteinführung.

Ryoncil ist derzeit die einzige von der FDA zugelassene Therapie für Kinder unter 12 Jahren mit SR-aGvHD. Das Unternehmen bereitet nun eine Ausweitung auf das Erwachsenensegment vor - ein Markt, den es auf etwa das Dreifache der pädiatrischen Population schätzt. Eine zulassungsrelevante Studie bei Erwachsenen soll noch in diesem Quartal mit der Rekrutierung von Studienzentren beginnen.

Bestätigung über die Zulassung hinaus

Neben den Einnahmen hat der regulatorische Meilenstein eine breitere Bedeutung. In einer jüngsten Ansprache an die Aktionäre bezeichnete der Aufsichtsratsvorsitzende die FDA-Zulassung als "Wendepunkt", der die Herstellungsplattform, klinische Strategie und wissenschaftliche Grundlage von Mesoblast bestätige. Das Unternehmen betont, dass die bei der Vermarktung von Ryoncil gewonnenen Erkenntnisse im gesamten weiteren Entwicklungsportfolio angewendet werden.

Die Tragfähigkeit dieser Plattform wurde zudem durch unabhängige akademische Analysen gestützt. Auf der 67. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) kam eine begutachtete Metaanalyse, die remestemcel-L (Ryoncil) mit Ruxolitinib bei SR-aGvHD verglich, zu dem Ergebnis, dass remestemcel-L bessere Resultate hinsichtlich vollständiger und Gesamtremission zeigte, begleitet von Unterschieden in bestimmten Nebenwirkungsprofilen. Therapieentscheidungen bleiben zwar multifaktoriell und Sicherheitsaspekte unterscheiden sich zwischen Produkten, doch die Vergleichsdaten verleihen der Positionierung der Therapie zusätzliche wissenschaftliche Glaubwürdigkeit.

Pipeline-Optionen: Rückenschmerzen und darüber hinaus

Mesoblasts Produkt der zweiten Generation, rexlemestrocel-L, stellt den nächsten regulatorischen Wendepunkt des Unternehmens dar. Im Januar 2026 gab die FDA eine Rückmeldung, wonach eine klinisch relevante Verringerung der Schmerzintensität nach 12 Monaten bei chronisch diskogenem Kreuzschmerz (CLBP) die Wirksamkeit belegen könne; Daten zur Reduktion von Opioiden könnten bei ausreichender Evidenz in die Fachinformation aufgenommen werden.

Die erste Phase-3-Studie des Unternehmens zeigte bei behandelten Patienten im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr als dreifach höhere Raten des Opioid-Absetzens nach 36 Monaten (p=0,008). Eine bestätigende Phase-3-Studie mit 300 Patienten ist derzeit zu über 50% rekrutiert und soll in Kürze abgeschlossen werden.

Da CLBP etwa 50% des verschreibungspflichtigen Opioidgebrauchs in den Vereinigten Staaten ausmacht, reichen die potenziellen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit über die reine kommerzielle Chance hinaus. Die FDA hat rexlemestrocel-L als "Regenerative Medicine Advanced Therapy" (RMAT) eingestuft und damit Zugang zu beschleunigten Prüfverfahren gewährt.

Wo stehen die Wettbewerber?

Weltweit verfolgt eine kleine Gruppe börsennotierter Unternehmen weiterhin Strategien im Bereich Stammzellen und regenerative Medizin - allerdings in unterschiedlichen Kommerzialisierungsstadien. Japans JCR Pharmaceuticals vermarktet TEMCELL auf seinem Heimatmarkt für akute GvHD und stellt damit eines der frühesten kommerziellen MSC-Beispiele dar. In den USA konzentrierte sich Athersys historisch auf MultiStem bei Schlaganfall und ARDS, sah sich nach klinischen Rückschlägen jedoch Restrukturierungsdruck ausgesetzt. Australiens Cynata Therapeutics entwickelt Programme mit aus induzierten pluripotenten Stammzellen abgeleiteten MSC in Studien mittlerer Phase und erzielt noch keine Umsätze. Das schweizerische Unternehmen Idorsia wiederum steht beispielhaft für die breitere Herausforderung der Biotech-Branche, innovative Plattformen in nachhaltige Cashflows zu überführen. Vor diesem Hintergrund heben sich Mesoblasts FDA-zugelassenes Produkt und die wachsenden Umsätze innerhalb einer noch weitgehend entwicklungsorientierten globalen Vergleichsgruppe hervor.

Ein langer Weg zum Markt

Die Transformation verlief nicht linear. Wie die Australian Financial Review berichtete, umfasste Mesoblasts Weg mehrere Rückschläge bei der FDA und Phasen der Investorenskepsis, bevor die Zulassung erreicht wurde. Der Übergang von regulatorischer Unsicherheit zur kommerziellen Umsetzung ist daher nicht bloß ein inkrementeller Schritt - er stellt eine strukturelle Veränderung des Risikoprofils dar.

Mesoblast ist nun das erste Unternehmen, das eine von der FDA zugelassene MSC-Therapie in den Vereinigten Staaten auf den Markt gebracht hat. Weiteres Wachstum der Ryoncil-Umsätze, die erfolgreiche Ausweitung auf erwachsene SR-aGvHD-Patienten und regulatorische Fortschritte bei chronischem Kreuzschmerz werden darüber entscheiden, ob die anfängliche kommerzielle Dynamik in nachhaltige Profitabilität übergeht.

Für einen Sektor, der lange von wissenschaftlichem Potenzial, aber regulatorischem Gegenwind geprägt war, bietet Mesoblasts jüngste Entwicklung ein Fallbeispiel dafür, wie Beharrlichkeit in greifbare kommerzielle Bestätigung münden kann.

__________

Quellen:

https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-BioNTech_s_Strategic_Pivot_Gains_Momentum_with_Key_Oncology_Milestones-19419639

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20451593-anleger-eiskalt-erwischt-novo-nordisk-aktie-zerrissen-krasser-umsatzrueckgang-2026-angekuendigt

https://www.afr.com/companies/healthcare-and-fitness/how-mesoblast-s-founder-proved-the-shorters-wrong-20250305-p5lgzp

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

Lassen Sie sich in den Verteiler für Mesoblast oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Mesoblast" oder "Nebenwerte".

Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Mesoblast existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Mesoblast. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Mesoblast können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Mesoblast einsehen: https://investorsmedia.mesoblast.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Mesoblast vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Mesoblast meldet 35 Mio. Dollar Umsatz - beginnt jetzt die nächste Phase? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000MSB8