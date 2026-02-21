Heidelberg Materials ISIN: DE0006047004 konnte im Wochenverlauf einen beeindruckenden Kurszuwachs von 9,21 Prozent verzeichnen. Durch diesen Anstieg positionierte sich das Unternehmen aus Heidelberg als klarer Top-Performer im DAX der Kalenderwoche 8. Zum Handelsschluss am Freitag lag der Kurs der Aktie bei 205,80 Euro. Das Wochenhoch wurde während des Tageshandels am Handelsplatz Xetra mit 209,00 Euro erreicht.StatusZum aktuellen Zeitpunkt ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS