Vor Veröffentlichung der Quartalszahlen sehen Analysten bei Nvidia enormes Aufwärtspotenzial, zugleich steigen die Erwartungen an Wachstum und Profitabilität.Am 25. Februar wird der Chipkonzern Nvidia seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Viele Analysten setzen darauf, dass der Konzern erneut starke Zahlen liefert. Wall Street rechnet mit kräftigem Gewinn- und Umsatzsprung Analysten erwarten für das abgelaufene Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,52 US-Dollar. Das entspräche einem Anstieg von 71 Prozent gegenüber den 0,89 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz soll im Jahresvergleich um rund 67 Prozent auf 65,67 Milliarden US-Dollar steigen.
