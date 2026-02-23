DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BMW - Der Autoherstekker streicht im Zuge der Modellpflege des 7er-Flaggschiffs April den Fahrassistenten Personal Pilot L3 aus dem Angebot und zieht sich damit vorerst von Systemen auf Level 3 des automatisierten Fahrens zurück. Das bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatte bereits Mercedes-Benz den Drive Pilot aus dem Angebot der überarbeiteten S-Klasse genommen. Beide Hersteller hatten für sich reklamiert, als erste Autobauer weltweit eine behördlich genehmigte Level-3-Funktion eingeführt zu haben. Level 3 erlaubt es Fahrern, sich bei aktiviertem System anderen Tätigkeiten zu widmen; die Verantwortung trägt in dieser Phase der Hersteller. Als Gründe für den Rückzug nennt BMW einen begrenzten Kundennutzen und geringe Nachfrage. (Automobilwoche)

AIRBUS - Bis zu zehn Milliarden Euro soll das neue Satellitensystem der Bundeswehr kosten. Airbus wirbt mit seiner Expertise und bietet an, eine neue Endmontage in Deutschland aufzubauen. Die Angebotsaufforderung wird in Kürze erwartet, der Auftragswert auf bis zu zehn Milliarden Euro veranschlagt. "SATCOMBw 4 ist das größte deutsche Space-Programm aller Zeiten"", sagte ein Airbus-Sprecher. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

