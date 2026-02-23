EQS-Ad-hoc: ProReal Secur 1 GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, 23. Februar 2026. ProReal Secur 1 GmbH (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen "ProReal Secur 1" mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2026 (ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V), welche am Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert ist, zu einer Gläubigerversammlung am 17. März 2026 einzuladen, in der über Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe ProReal Secur 1 GmbH abgestimmt werden soll. Die zur Abstimmung vorgeschlagenen Änderungen betreffen (i) eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 31. Dezember 2029 mit einer einseitigen Option der Gesellschaft zur zweimaligen Verlängerung von jeweils einem Jahr auf den 31. Dezember 2030 bzw. 31. Dezember 2031 sowie (ii) die Einfügung einer Option der Gesellschaft für die Verschiebung der nächsten bzw. aller zukünftigen Zinszahlungen auf das Endfälligkeitsdatum der Anleihe (Payment-in-Kind-Option). Es ist beabsichtigt, dass die Gläubigerversammlung für die Anleihe der Gesellschaft am selben Tag bzw. am vorherigen Tag stattfindet wie insgesamt sieben weitere Gläubigerversammlungen zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihen der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH, welche weder an einem geregelten Markt noch in einem ungeregelten Markt notiert sind. Hintergrund für die angestrebten Änderungen der Anleihebedingungen ist, dass die SC Finance Three GmbH als Hauptschuldnerin der Gesellschaft sowie Hauptschuldnerin der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, ihre kurz- bzw. mittelfristig fällig werdenden Verbindlichkeiten rechtzeitig und vollständig zu bedienen und daher derzeit selbst eine Anpassung der Zahlungsbedingungen aller ihrer bestehenden Finanzierungsinstrumente anstrebt, einschließlich der Darlehen mit der Gesellschaft, der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH. Diese Sachlage ist unter anderem auf signifikante Verwerfungen am Immobilienmarkt über die letzten Jahre sowie eine nach wie vor äußerst herausfordernde Marktlage zurückzuführen. Eine Einladung zur Gläubigerversammlung mit den Details dazu wird über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Die relevanten Dokumente (inkl. der Einladung zur Gläubigerversammlung) werden auch auf der Website der Gesellschaft unter https://onegroup.de/proreal-secur-1-gmbh/ veröffentlicht werden. ProReal Secur 1 GmbH Bernhard-Nocht-Straße, 99

20359, Hamburg Deutschland Wichtige Hinweise Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.



