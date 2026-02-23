Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ProReal Secur 1 GmbH hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:ProReal Secur 1 GmbH (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen "ProReal Secur 1" mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2026 (ISIN DE000A3E46V5/ WKN A3E46V), welche am Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert ist, zu einer Gläubigerversammlung am 17. März 2026 einzuladen, in der über Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe ProReal Secur 1 GmbH abgestimmt werden soll. Die zur Abstimmung vorgeschlagenen Änderungen betreffen (i) eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 31. Dezember 2029 mit einer einseitigen Option der Gesellschaft zur zweimaligen Verlängerung von jeweils einem Jahr auf den 31. Dezember 2030 bzw. 31. Dezember 2031 sowie (ii) die Einfügung einer Option der Gesellschaft für die Verschiebung der nächsten bzw. aller zukünftigen Zinszahlungen auf das Endfälligkeitsdatum der Anleihe (Payment-in-Kind-Option). Es ist beabsichtigt, dass die Gläubigerversammlung für die Anleihe der Gesellschaft am selben Tag bzw. am vorherigen Tag stattfindet wie insgesamt sieben weitere Gläubigerversammlungen zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihen der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH, welche weder an einem geregelten Markt noch in einem ungeregelten Markt notiert sind. ...

