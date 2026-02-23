DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE in starkem GJ 2024/2025 weiter auf profitablem Wachstumskurs

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: Serviceware SE in starkem GJ 2024/2025 weiter auf profitablem Wachstumskurs

Idstein (pta000/23.02.2026/08:00 UTC+1)

• Prognosen erfüllt - Weiteres Wachstum voraus • EBITDA +57,6 Prozent auf 5,1 Mio. Euro • Erstmals seit Börsengang positives EBIT von 1,0 Mio. Euro und positives Ergebnis nach Steuern von 1,8 Mio. Euro • Gesamtumsatz +11,7 Prozent auf 115,3 Mio. Euro - SaaS/Service-Umsatz +28,1 Prozent auf 89,6 Mio. Euro • Auftragsbestand +20,9 Prozent auf 97,4 Mio. Euro • KI-native ESM-Plattform weiter ausgebaut • Weiterer signifikanter Anstieg von EBITDA und EBIT sowie Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent in GJ 2025/2026

erwartet • Webcast für Investoren und Medien am 23. Februar 2026

Idstein, 23. Februar 2026. Erfolgreiches Geschäftsjahr für die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31). Serviceware ist auch im Geschäftsjahr 2024/2025 (bis Ende November) deutlich gewachsen, hat das Ergebnis signifikant gesteigert und erstmals seit dem Börsengang 2018 auch ein positives Ergebnis nach Steuern erzielt. Die zuletzt beim Umsatz auf den oberen Bereich konkretisierte Wachstumsprognose von 10 bis 15 Prozent Umsatzsteigerung wurde ebenso erfüllt wie die Erwartungen bezüglich des Ergebniswachstums. Die Gesellschaft treibt die Transformation des Geschäftsmodells von einem Lizenz- zu einem SaaS-Modell mit hohem Tempo voran und hat bei der Internationalisierung gute Erfolge erzielt. Weiter forciert wurde auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der KI-nativen Serviceware Plattform. Der Release der AI Process Engine stellte dabei einen wichtigen Meilenstein dar.

Der Gesamtumsatz stieg nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen nach IFRS um 11,7 Prozent von 103,3 Mio. Euro auf 115,3 Mio. Euro, davon entfielen 29,6 Mio. Euro auf das vierte Quartal. Deutlich überproportional war einmal mehr das Wachstum im Bereich SaaS/Service. In diesem stiegen die Umsätze binnen Jahresfrist von 69,9 Mio. Euro auf 89,6 Mio. Euro (+28,1 Prozent). Die SaaS/Service-Erlöse machen inzwischen 77,7 Prozent der Gesamterlöse aus, nach zuvor 67,7 Prozent. Dass die Transformation des Geschäftsmodells funktioniert, wird auch am steigenden Auftragsbestand deutlich. Der Auftragsbestand, im Wesentlichen abgebildet durch die Restwerte bestehender SaaS-Verträge und bilanziell in den Vertragsverbindlichkeiten erfasst, stieg zum 30. November 2025 gegenüber dem Vorjahresultimo um 20,9 Prozent von 80,6 Mio. Euro auf 97,4 Mio. Euro. Sehr positiv entwickelt hat sich auch das EBITDA, das sich von 3,2 Mio. Euro auf 5,1 Mio. Euro verbesserte, davon entfielen 1,5 Mio. Euro auf das vierte Quartal. Zudem konnte im Geschäftsjahr 2024/2025 erstmals seit dem Börsengang von Serviceware im Jahr 2018 ein positives EBIT ausgewiesen werden (1,0 Mio. Euro). Das Periodenergebnis nach Steuern lag bei 1,8 Mio. Euro (Vj. -0,07 Mio. Euro) und war ebenfalls erstmals seit dem IPO positiv. Diese Ergebnissteigerungen konnten erzielt werden, obwohl Serviceware seit dem Geschäftsjahr 2024/2025 keine Eigenleistungen mehr aktiviert und zudem die aktivierten Eigenleistungen der beiden Vorjahre planmäßig und ergebniswirksam abschreibt. Ohne die aus der Aktivierung resultierenden Effekte ergäbe sich eine um weitere 2,5 Mio. Euro höhere Steigerung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr. Der Finanzmittelbestand stieg zum Geschäftsjahresende auf 34,2 Mio. Euro (Vj.: 33,6 Mio. Euro). Der operative Cashflow betrug 3,9 Mio. Euro.

Künstliche Intelligenz ist einer der größten Wachstumstreiber von Serviceware. KI kommt bereits seit Jahren durchgängig in der Serviceware Plattform zum Einsatz, und die Anwendungsfelder mit KI werden kontinuierlich ausgebaut. Mit der AI Process Engine als dem neuen KI-nativen Herz der Serviceware Plattform wird die Automatisierung von Serviceprozessen auf eine neue Stufe gehoben. Mit KI als intelligentem Fundament der Plattform können menschliche Agenten und KI-Agenten gleichermaßen mit der Plattform interagieren und so maximale Effizienz- und Qualitätspotenziale in der Serviceerbringung heben. Serviceware verfügt mit seiner KI-nativen Serviceware Plattform über eine marktführende Position im Bereich KI und sieht sich mit ihr hervorragend aufgestellt, um langfristig vom derzeit stattfindenden Paradigmenwechsel durch Künstliche Intelligenz in Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft zu profitieren. Serviceware konnte mit seiner KI-Expertise zahlreiche neue Kunden überzeugen und hat bei Bestandskunden eine Vielzahl neuer Projekte realisiert. Weiter erfolgreich fortgesetzt hat Serviceware auch seine internationale Expansion. Serviceware ist unter anderem in den italienischen Markt eingetreten, hat in Nordamerika den ersten Abschluss aus der Partnerschaft mit der Maryville Consulting Group erzielt und einen Fortune-500-Konzern aus Asien als Kunden gewonnen.

Basierend auf einer anhaltend starken Geschäftsentwicklung, einem guten Start in das Geschäftsjahr 2025/2026 und einer hervorragenden internationalen Marktposition blickt Serviceware positiv auf das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus. Serviceware erwartet für 2025/2026 ein Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent bei einem erneuten signifikanten Anstieg von EBITDA und EBIT.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Wir sind mit der Entwicklung im vergangenen Jahr sehr zufrieden. Auch für das laufende Geschäftsjahr stehen die Zeichen auf Wachstum. Unsere KI-native Serviceware Plattform erfüllt alle Anforderungen für herausragendes Servicemanagement. Künstliche Intelligenz ist dabei der Hebel für Produktivitätssteigerungen im Servicegeschäft. Von der Leistungsfähigkeit unserer ESM-Plattform konnten wir schon hunderte Unternehmen überzeugen: Unsere KI-native Plattform bildet die Grundlage für echte Service-Exzellenz. Diese starke Position spiegelt sich nun auch in signifikant steigenden Ergebnissen wider."

Der vollständige Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2024/2025 stehen ab dem 27. März 2026 unter www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Webcast am 23. Februar 2026

Serviceware lädt Investoren und Medienvertreter am 23. Februar 2026 zu einer Videokonferenz in deutscher Sprache (10:00 Uhr MEZ) sowie in englischer Sprache (16:00 Uhr MEZ) mit CFO Harald Popp ein, bei der Jahreszahlen, Perspektiven und Prognose erläutert werden. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter einem der folgenden Links an:

Webcast in deutscher Sprache um 10:00 Uhr: Deutscher Earnings Call - externe Anmeldeseite

Webcast in englischer Sprache um 16:00 Uhr: Englischer Earnings Call - externe Anmeldeseite

Über Serviceware

Serviceware unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Serviceprozesse neu zu denken - digital und hochautomatisiert. Kern des Portfolios ist die KI-native Serviceware Plattform. Sie transformiert Services branchenübergreifend und richtet Technologie- und Servicekosten konsequent am geschäftlichen Mehrwert aus. Sie verbindet Menschen, Prozesse und Daten intelligent miteinander und bildet das Fundament für die Service-Exzellenz moderner Unternehmen.

Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform erfolgt im unternehmenseigenen KI-Kompetenzzentrum, das Serviceware in enger Kooperation mit der TU Darmstadt betreibt.

Die Serviceware Plattform umfasst Lösungen wie Enterprise Service Management, IT-Finanzmanagement, Knowledge Management, Corporate Performance Management und Field Service Management. Ergänzt wird das Portfolio durch Beratung, Managed Services und Partnerschaften in IT-Security, Data- und Endpoint-Management.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.100 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort befindet sich in Idstein, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeitende an 14 Standorten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

