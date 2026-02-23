Die Aktie der BHP Group ist im heutigen Handel an der australischen Heimatbörse auf ein neues Allzeithoch geklettert. Bereits in der vergangenen Handelswoche sprangen die Anteilscheine des Konkurrenten Rio Tinto auf ein neues Hoch. Dies zeigt einmal mehr, dass das Marktumfeld für die beiden Bergbauriesen derzeit sehr gut ist, wie auch die Zahlen in der Vorwoche belegten.So sorgt der Kupferboom bei BHP für sprudelnde Gewinne. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
