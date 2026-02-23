Nach der Erholung in der Vorwoche startet die Aktie von Thyssenkrupp auch in die neue Handelswoche mit Gewinnen. Das Mehrjahreshoch bei 12,48 Euro bleibt damit in Reichweite. Barclays hat in einer neuen Studie zwar das Kursziel angehoben, bleibt aber dennoch vorsichtig für den Industriekonzern.Die Berichtssaison in der europäischen Stahlbranche sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, ordnete Analyst Tom Zhang die Situation zuletzt ein. Aussagen zu den Auswirkungen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
