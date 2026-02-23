Der Chipentwickler Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108) setzt ein klares Signal an seine Aktionäre. Ab dem 24. Februar 2026 startet das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Das Programm war bereits Anfang Februar angekündigt worden und läuft bis Ende März 2026. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Der Start erfolgt unmittelbar nach der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Das signalisiert, dass das Management die eigene Aktie auch nach dem Zahlenwerk für attraktiv bewertet hält. Elmos entwickelt seit über 40 Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
