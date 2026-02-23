...und das geht in die Millionen! Bis zu 4 Mio. eigene Aktien will man für einen maximalen Gesamtpreis von 200 Mio. Euro zurückkaufen. Die Käufe am Markt, die heute starten, sollen bis zum 27.3. laufen. Die Aktie reagiert etwas verschnupft.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
