FORVIA HELLA hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Zahlen vorgelegt - und die zeigen ein gemischtes, aber insgesamt solides Bild. Währungsbereinigt blieb der Umsatz mit 8,0 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau. Aufgrund negativer Wechselkurseffekte sank der berichtete Umsatz jedoch um 2,1 % auf 7,9 Mrd. Euro. Wichtiger für Anleger: Die Ergebnisqualität hat sich verbessert. Das Operating Income stieg auf 474 Mio. Euro (Vorjahr: 446 Mio. Euro), die Operating-Income-Marge verbesserte sich von 5,6 % auf 6,0 %. Noch auffälliger: Der Netto-Cashflow legte kräftig auf 318 Mio. Euro zu (Vorjahr: 189 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin