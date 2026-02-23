Anzeige
WKN: 858872 | ISIN: ES0113900J37 | Ticker-Symbol: BSD2
Tradegate
23.02.26 | 13:34
11,038 Euro
+2,01 % +0,218
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
EURO STOXX 50
IBEX-35
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BANCO SANTANDER SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BANCO SANTANDER SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,04011,04213:34
0,0000,00013:34
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABN AMRO BANK
ABN AMRO BANK NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABN AMRO BANK NV29,830+2,44 %
ASML HOLDING NV1.228,00-1,57 %
BANCO SANTANDER SA11,038+2,01 %
ENEL SPA9,680+6,56 %
FORVIA SE13,015-5,45 %
HELLA GMBH & CO KGAA83,95+0,30 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC206,90-0,05 %
JOHNSON MATTHEY PLC22,400-15,60 %
NOVO NORDISK A/S34,655-14,03 %
SAP SE169,70-0,61 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.