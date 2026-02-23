Die Almonty-Aktie klettert am Montagmorgen im europäischen Handel auf ein neues Allzeithoch. Innerhalb der letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs des Wolframproduzenten mehr als versechsfacht. Wie hoch kann Almonty denn noch in den Rohstoffhimmel schießen? Diese Mine ist eine Goldgrube Die Almonty-Aktie profitiert seit geraumer Zeit von einer Kombination aus Faktoren, die nicht idealer sein könnten. Die Wolframförderung in der südkoreanischen Sangdong-Mine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de