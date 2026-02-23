Anzeige / Werbung

Während die Welt über Gold, Silber und Seltene Erden spricht, herrscht die echte Knappheit und damit Kurschance in der Nische.

Während Wolfram schon mehr im Fokus steht, steht Antimon der Durchbruch am Kapitalmarkt noch bevor. Dies gilt auch für Antimony Resources. Das Unternehmen erschließt derzeit ein hochwertiges Projekt genau dort, wo die Abhängigkeit von dem Rohstoff erkannt und konsequent dagegen vorgegangen wird - in Nordamerika. Dabei handelt es sich möglicherweise um das größte Antimonvorkommen des Kontinents. Gleichzeitig wird Antimony Resources erst mit rund 50 Mio. EUR bewertet, steht im laufenden Jahr vor wichtigen Meilensteinen und die Aktie wird auch in Deutschland auf Tradegate bereits rege gehandelt. Die aktuelle Konsolidierung bietet eine sehr interessante Chance zum Einstieg oder Nachkauf.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Das möglicherweise größte Antimonvorkommen Nordamerikas

Antimony Resources scheint derzeit an der Erschließung eines echten Rohstoff-Schatzes zu arbeiten. Das Projekt Bald Hill befindet sich im kanadischen New Brunswick. Bohrungen haben bereits eine Antimonlagerstätte mit einer Länge von über 700 m und einer Tiefe von mindestens 350 m nachgewiesen. Dabei ist der Mix aus Menge und Qualität äußerst vielversprechend. Denn die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3% bis 4% Antimon. Auf Basis des technischen Berichts aus dem Vorjahr hat das Management ein klares Ziel formuliert: rund 2,7 Mio. t mit einem stabilen Gehalt von 3% bis 4% Antimon. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, die ersten Schätzungen zu bestätigen. Gleichzeitig besteht Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims.

Neueste Funde erneut vielversprechend

Auch die jüngste Unternehmensmeldung überzeugt. So hat Antimony Resources die massive Antimon-Stibnit-Mineralisierung in der Marcus-Zone westlich der Hauptzone erweitert und weiter abgegrenzt. Schürfgrabungen haben weitere Mineralisierungen im Muttergestein freigelegt. Es sei damit offensichtlich, dass es sich um ein stark mineralisiertes Gebiet handelt. Diese Strukturen lassen sich einfach entlang der Streichrichtung weiterverfolgen. Antimony Resources will sofort ein Bohrprogramm starten, um weitere Details zu erhalten. So sollen bis zu 6 flache Bohrungen mit einer Tiefe von bis zu 50 Metern durchgeführt werden. Zudem weist das Unternehmen darauf hin, dass das neue Gebiet nah an der Hauptzone liegt, wo im laufenden Jahr ein großes Bohrprogramm mit rund 10.000 Metern erfolgt. Dies erhöht die Effizienz.

Kaum besseres Umfeld denkbar

Das Umfeld für die Exploration könnte für Antimony Resources wohl kaum besser sein. Denn man kann Donald Trump viel vorwerfen, aber nicht, dass er die Abhängigkeit bei kritischen Rohstoffen von China nicht erkannt hat und vor allem, dass er nichts dagegen tut. Leider ist von dieser Entschlossenheit in Europa weit und breit nichts zu spüren. Denn die USA geben seit dem vergangenen Jahr in Sachen Reduzierung der Abhängigkeit Vollgas. Bei Rohstoffen ist dies zwar ein längerfristiger Prozess, aber umso wichtiger ist, dass man ihn konsequent umsetzt. Seit 2025 beteiligen sich die USA an Rohstoff-Projekten und Unternehmen (auch in Kanada). Zudem wird die Erschließung neuer Vorkommen erleichtert und in die wichtige Weiterverarbeitung investiert. Beispielsweise wird die von Korea Zinc geplante Verarbeitungsanlage für Antimon im US-Bundesstaat Tennessee gefördert. Diese muss dann natürlich mit dem Rohstoff versorgt werden, vielleicht auch von Antimony Resources?

Das Unternehmen könnte in Zukunft auch dazu beitragen, die geplante strategische US-Reserve zu befüllen. In der ersten Phase des Projekts "Vault" sollen 12 Mrd. USD für den Kauf von kritischen Rohstoffen bereitgestellt werden, um - ähnlich wie bei Öl - in schwierigen Zeiten reagieren zu können. Aufgrund der Hochgradigkeit plant Antimony Resources, die Produktion mit schlanken Strukturen möglichst schnell beginnen zu können und schrittweise auszubauen.

Fazit: Einstiegschance in der aktuellen Konsolidierung

Unternehmen wie Almonty Industries und MP Materials zeigen, wo bei Antimony Resources die Reise hingehen könnte. Beide Aktien haben sich vervielfacht und sind zu Milliarden-Konzernen herangewachsen. Antimony Resources steht noch am Anfang und es gibt auch entsprechende Risiken. Doch die bisherigen Funde sind vielversprechend und das Umfeld für eine schnelle Erschließung könnte kaum besser sein. Und das Unternehmen wird eben erst mit weniger als 50 Mio. EUR bewertet.

Antimony Resources Aktie mit Einstiegschance. Quelle: LSEG

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: US5533681012,CA0369271014,CA0203987072