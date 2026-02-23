Mitteilung der Aream Infrastruktur Finance GmbH:

Aream Infrastruktur Finance GmbH erwirbt 67,5 MW PV-Hybrid-Projekt und sichert sich exklusiven Zugang zu attraktiven PPAs durch strategische Beteiligung an EnergieversorgerDie Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, treibt den gezielten Ausbau ihrer Infrastrukturinvestitionen im Bereich Erneuerbare Energien weiter voran. Das Unternehmen setzt dabei konsequent auf eine breite Diversifikation über unterschiedliche Wertschöpfungsstufen hinweg und unterstreicht damit die im Rahmen der aktuellen Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) kommunizierte Strategie einer vielfältigen, ausgewogenen Projektpipeline sowie einer langfristig stabilen Cashflow-Generierung für seine Investoren.

Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie hat die Aream Infrastruktur Finance GmbH über Anleihemittel die Projektrechte an einem 67,5 MWp starken Freiflächen-Photovoltaikprojekt mit integriertem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...