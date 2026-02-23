Im aufstrebenden Adipositas-Markt droht der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk weiter hinter den US-Wettbewerber Eli Lilly zurückzufallen. Neue Daten zum Hoffnungsträger CagriSema sorgen erneut für eine herbe Enttäuschung. Die Aktie des Unternehmens verliert daraufhin erneut prozentual zweistellig an Wert.Am Montagvormittag hat Novo Nordisk die Ergebnisse aus der REDEFINE-4-Studie mit CagriSema veröffentlicht. Nach 84 Wochen zeigte das Kombi-Präparat bestehend aus Semaglutid (in den Top-Sellern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
