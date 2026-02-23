Bagsvard - Die schlechten Nachrichten für den Pharmakonzern Novo Nordisk reissen nicht ab: Mit ihrem Abnehmmedikament Cagrisema schnitten die Dänen in einer Phase-3-Studie schlechter ab als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der Konzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden. Diese Studie hätte zeigen sollen, dass das Mittel dem Produkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
