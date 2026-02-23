© Foto: Blondet Eliot/ABACA - picture alliance / abacaNovo Nordisk meldet starke 23 Prozent Gewichtsverlust mit CagriSema. Doch im direkten Duell bleibt das Mittel hinter dem Rivalen zurück.Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk sorgt mit neuen Studiendaten für Ernüchterung am Markt. Zwar erreichte das Adipositas-Mittel CagriSema in der Phase-3-Studie REDEFINE 4 nach 84 Wochen einen Gewichtsverlust von 23 Prozent. Doch das Unternehmen verfehlte das primäre Studienziel. An der Börse reagieren Anleger empfindlich: Die Aktie von Novo Nordisk verliert auf Tradegate knapp 14 Prozent und notierte bei 34,67 Euro (Stand 11:21 Uhr). Direktvergleich mit Tirzepatid In der offenen Vergleichsstudie erhielt eine Patientengruppe einmal pro Woche CagriSema …Den vollständigen Artikel lesen
