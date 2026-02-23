Die US-Börsen steuern am Montag vor dem Hintergrund neuer Zollunsicherheit auf einen etwas tieferen Handelsauftakt zu. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte, kündigte dieser prompt neue Zölle für alle Länder an. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial 45 Minuten vor dem Auftakt auf 49.432 Punkte, was ein Minus von 0,4 Prozent bedeutet. Der von Technologiewerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär