© Foto: Galyna Andrushko - Zoonar.com/Galyna AndrushkoLithium-Aktien haben sich erholt - doch Berenberg warnt: Die Rallye ist eingepreist. Albemarle und SQM bleiben auf Hold, Kursziele liegen deutlich unter dem Markt. Dazu drohen Angebotsschübe und Natrium-Ionen-Druck.Der Lithium-Rallye droht die Puste auszugehen: Nachdem die Preise seit den Tiefs Mitte 2025 deutlich angezogen haben und die Aktien der Produzenten teils doppelt so hoch notieren, sehen die Analysten von Berenberg kaum noch Luft nach oben. Die Analysten belassen die beiden Lithiumproduzenten Albemarle und SQM auf Hold - und setzen die Kursziele trotz Anhebung unter die aktuellen Notierungen: 153 US-Dollar für Albemarle und 53 US-Dollar für SQM. Bei Albemarle zeigte der Markt …Den vollständigen Artikel lesen
