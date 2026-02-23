Die Aktie von Alphabet geriet nach Vorlage der Quartalszahlen unter Druck, obwohl die operative Entwicklung des Technologiekonzerns überzeugender ausfiel als bei vielen Wettbewerbern. Während kurzfristige Sorgen rund um Investitionen und Cashflow dominieren, bleibt die strategische Position im KI- und Cloudgeschäft langfristig entscheidend für die Bewertung des Unternehmens. Cloudgeschäft treibt das Wachstum erneut an Alphabet verzeichnete nach Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
