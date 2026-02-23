Die Allianz Private Krankenversicherung hat für Kunden mit einer privaten Krankenvollversicherung einen neuen digitalen Service im Angebot. Die Plattform "Mein GesundheitsLotse" unterstützt mit personalisierten Empfehlungen bei einem gesunden Lebensstil. Den Service gibt es über die Allianz Gesundheits-App. Kunden der Allianz Private Krankenversicherung (APKV) können ab sofort den neuen digitalen Service "Mein GesundheitsLotse" nutzen. Hierfür arbeitet die APKV mit dem Dienstleister Significo zusammen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
