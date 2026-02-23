Anzeige
WKN: WCH888 | ISIN: DE000WCH8881 | Ticker-Symbol: WCH
Xetra
23.02.26 | 17:35
79,35 Euro
+1,41 % +1,10
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
WACKER CHEMIE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WACKER CHEMIE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
79,1079,5519:53
78,9579,6519:51
ratgeberGELD.at
23.02.2026 19:09 Uhr
291 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Wacker Chemie - WCH: stabile Zahlen trotz schwacher Chemienachfrage!

Pullback-Setup!

JETZT Durchstarten mit der Wacker-Chemie-Aktie (WCH)? Zukunftsfelder wie Halbleiter und Energiewende als Wachstumstreiber!

Wacker Chemie (WCH) - ISIN DE000WCH8881

Rückblick: Im Chartbild sehen wir ein Kursplus von rund 19 Prozent bei der Wacker-Chemie-Aktie. Nach dem Gap Up vom 9. auf 10. Februar schnellte das Wertpapier zu einem neuen Pivot-Hoch. Der anschließende Rücksetzer trifft auf die aufgerissene Kurslücke, wo sich eine solide Unterstützung gebildet hat.

Wacker-Aktie: Chart vom 23.02.2026 Kürzel: WCH Kurs: 79.20EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Charttechnisch sieht der Kursverlauf der letzten Wochen sehr sauber aus. Die Risikospanne zwischen den beiden gelben Linie ist im Verhältnis zum angestrebten Kursziel beim zuvorgenannten Pivot-Hoch überschaubar. Bis zu den Quartalszahlen am 11. März würde ein Swingtrade gerade noch ins Konzept passen.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützungslinie trifft gerade auf den 20er-EMA. Darunter sollten wir Wacker Chemie nicht fallen lassen.

Meinung: Die Wacker Chemie AG hat neulich Geschäftszahlen und einen Ausblick vorgelegt. Im schwierigen Umfeld der Chemiebranche wirkt das MDAX-Unternehmen aus München überraschend stabil. Trotz schwacher globaler Nachfrage und hoher Kosten zeigte man sich operativ widerstandsfähig und profitiert von seiner breiten Aufstellung, insbesondere in Zukunftsfeldern wie Halbleiteranwendungen und Energiewende-Materialien. Die Ankündigung eines Stellenabbaus signalisiert, dass die Kosten nicht davonlaufen werden. Die Börse honoriert die Entwicklung und sieht Potenzial: Sollten sich Industrieproduktion und Nachfrage - etwa in Asien - erholen, könnte Wacker überproportional profitieren. Insgesamt vermitteln die Zahlen weniger Krisenstimmung als vielmehr das Bild eines Unternehmens, das die Talsohle möglicherweise bereits durchschreitet und gut positioniert ist, um von einer konjunkturellen Belebung zu profitieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 3.96 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu Wacker Chemie ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/wacker-chemie-aktie-nach-zahlen-and-ausblick-kommt-jetzt-die/68598352
  • Veröffentlichungsdatum: 23.02.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.