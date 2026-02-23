Wacker Chemie - WCH: stabile Zahlen trotz schwacher Chemienachfrage!

Pullback-Setup!

JETZT Durchstarten mit der Wacker-Chemie-Aktie (WCH)? Zukunftsfelder wie Halbleiter und Energiewende als Wachstumstreiber!

Wacker Chemie (WCH) - ISIN DE000WCH8881

Rückblick: Im Chartbild sehen wir ein Kursplus von rund 19 Prozent bei der Wacker-Chemie-Aktie. Nach dem Gap Up vom 9. auf 10. Februar schnellte das Wertpapier zu einem neuen Pivot-Hoch. Der anschließende Rücksetzer trifft auf die aufgerissene Kurslücke, wo sich eine solide Unterstützung gebildet hat.

Wacker-Aktie: Chart vom 23.02.2026 Kürzel: WCH Kurs: 79.20EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Charttechnisch sieht der Kursverlauf der letzten Wochen sehr sauber aus. Die Risikospanne zwischen den beiden gelben Linie ist im Verhältnis zum angestrebten Kursziel beim zuvorgenannten Pivot-Hoch überschaubar. Bis zu den Quartalszahlen am 11. März würde ein Swingtrade gerade noch ins Konzept passen.

Mögliches bärisches Szenario

Die Unterstützungslinie trifft gerade auf den 20er-EMA. Darunter sollten wir Wacker Chemie nicht fallen lassen.

Meinung: Die Wacker Chemie AG hat neulich Geschäftszahlen und einen Ausblick vorgelegt. Im schwierigen Umfeld der Chemiebranche wirkt das MDAX-Unternehmen aus München überraschend stabil. Trotz schwacher globaler Nachfrage und hoher Kosten zeigte man sich operativ widerstandsfähig und profitiert von seiner breiten Aufstellung, insbesondere in Zukunftsfeldern wie Halbleiteranwendungen und Energiewende-Materialien. Die Ankündigung eines Stellenabbaus signalisiert, dass die Kosten nicht davonlaufen werden. Die Börse honoriert die Entwicklung und sieht Potenzial: Sollten sich Industrieproduktion und Nachfrage - etwa in Asien - erholen, könnte Wacker überproportional profitieren. Insgesamt vermitteln die Zahlen weniger Krisenstimmung als vielmehr das Bild eines Unternehmens, das die Talsohle möglicherweise bereits durchschreitet und gut positioniert ist, um von einer konjunkturellen Belebung zu profitieren.

Marktkapitalisierung: 3.96 Mrd. EUR

Marktkapitalisierung: 3.96 Mrd. EUR

Meine Meinung zu Wacker Chemie ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/wacker-chemie-aktie-nach-zahlen-and-ausblick-kommt-jetzt-die/68598352

Veröffentlichungsdatum: 23.02.2026

Autor: Thomas Canali

