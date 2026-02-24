Anzeige
Dienstag, 24.02.2026
WKN: A41MPU | ISIN: CA28620K1066 | Ticker-Symbol: A980
Tradegate
23.02.26 | 20:31
18,780 Euro
+0,16 % +0,030
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,51418,88807:08
18,60818,98207:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALTIUS MINERALS
ALTIUS MINERALS CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTIUS MINERALS CORPORATION27,600-1,60 %
AVRUPA MINERALS LTD0,044-1,12 %
ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION18,780+0,16 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.