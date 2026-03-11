Statt das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von Amerika bezüglich der Zollpolitik der letzten zwölf Monate zu akzeptieren und die verfassungsgemäße Vorgehensweise über den US-Kongress zu gehen, reagierte der US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Verfassungsorgan mehr als herablassend. Er beschimpfte die sechs Richter des Supreme Courts, welche gegen das von ihm per Präsidialerlass eingeführte Zoll-Regime gestimmt hatten, hart und beschädigte gleichzeitig den Grundpfeiler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor