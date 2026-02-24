Das Instrument DEP0 CA24380K4028 DEEPMARKIT CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2026

The instrument DEP0 CA24380K4028 DEEPMARKIT CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2026 and ex capital adjustment on 25.02.2026



Das Instrument AL9 AU000000STM0 SUNSTONE METALS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2026

The instrument AL9 AU000000STM0 SUNSTONE METALS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2026 and ex capital adjustment on 25.02.2026



Das Instrument OND SE0009414576 ONCOPEPTIDES AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 25.02.2026

The instrument OND SE0009414576 ONCOPEPTIDES AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.02.2026 and ex capital adjustment on 25.02.2026





© 2026 Xetra Newsboard