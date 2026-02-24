DJ FMC erreicht 2025 oberes Ende der eigenen Prognose - Verhaltener Ausblick

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im vergangenen Jahr seine eigenen Ziele erreicht, für das laufende Jahr allerdings nur einen verhaltenen Ausblick gegeben. Wie der DAX-Konzern mitteilte, plant er für dieses Jahr mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres. Das operative Ergebnis sieht er auf einem konstanten Niveau, mit einer Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren einstelligen Prozentbereich.

Für das Jahr 2025 wies FMC ein organisches Umsatzwachstum von 8 Prozent aus. Die Umsatzerlöse legten um 2 (währungsbereinigt 5) Prozent auf 19,63 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit knapp 19,6 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. FMC selbst hatte ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte stieg um 23 (währungsbereinigt 27) Prozent auf 2,12 Milliarden Euro. FMC selbst hatte sich einen Anstieg des operativen Ergebnisses - währungsbereinigt und ohne Sondereffekte - im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozent-Bereich vorgenommen.

Die Aktionäre sollen in Form einer höheren Dividende an der Entwicklung im vergangenen Jahr teilhaben: 1,49 Euro je Aktie will der Bad Homburger Konzern für 2025 zahlen nach 1,44 Euro im Jahr davor.

