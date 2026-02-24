Noch zu Beginn des Börsenjahres 2025 gehörte SAP zu den unumstrittenen Lieblingen an der Börse. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 300 Euro (und darüber hinaus) schien damals reine Formsache zu sein. Doch es kam ganz anders, nahm die fulminante Rallye der Softwareaktie doch im Bereich von 284 Euro ein abruptes Ende. Es entwickelte sich ein heftiger Abverkauf, der im April 2025 vor dem Hintergrund der Zolltiraden Trumps die Aktie bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de