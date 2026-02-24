Der DAX hat am Montag Verluste einstecken müssen. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 24.991,97 Punkten. Der Start in den Dienstag dürfte hingegen etwas freundlicher sein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 25.031 Zähler.Auf der Konjunkturseite steht am heutigen Nachmittag in den USA das Verbrauchervertrauen des Conference Boards für Februar auf dem Programm. Unternehmensseitig gibt es eine Reihe von Quartalszahlen. Es berichten unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
