Zusammenarbeit soll Effizienz, Anpassungsfähigkeit und Nutzerzufriedenheit in den Abläufen des Nutzfahrzeugherstellers steigern FRANKFURT A.M., 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) wurde von einem der weltweit größten Hersteller von Nutzfahrzeugen ausgewählt, um seine globalen Arbeitsplatzservices zu modernisieren und zu transformieren. Ziel der mehrjährigen Partnerschaft ist es, Künstliche Intelligenz und Automatisierung gezielt einzusetzen, um Abläufe in Büros und Produktionsstätten weltweit effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten. Im Rahmen der Initiative wird Cognizant WorkNEXT eingesetzt - eine moderne, flexible digitale Plattform, die Künstliche Intelligenz nutzt, um das Arbeitserlebnis zu verbessern. WorkNEXT unterstützt Unternehmen dabei, anpassungsfähige, integrierte und menschzentrierte Arbeitsumgebungen aufzubauen. Dabei setzt die Plattform auf Automatisierung in einem ausgewogenen Verhältnis von AI-First-, Zero-Touch- und High-Touch-Support. "Wir sind stolz darauf, einen der weltweit größten Hersteller von Nutzfahrzeugen bei der KI-geführten globalen Transformation seiner Arbeitsplatzservices zu begleiten", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. "Indem wir KI im Kern der Arbeitsumgebung einsetzen und Automatisierung, menschzentriertes Design sowie verantwortungsvolle Governance kombinieren, schaffen wir eine intelligente, belastbare und zukunftsfähige Arbeitsumgebung für die globale Belegschaft von Daimler Truck." Über Cognizant Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden, Technologien zu modernisieren, Prozesse neu zu gestalten und Erfahrungen zu transformieren - damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Weitere Informationen unter www.cognizant.com oder @cognizant. Medienkontakt : Schwartz Public Relations

