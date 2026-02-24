Anzeige
Dienstag, 24.02.2026
WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350 | Ticker-Symbol: NESR
Tradegate
24.02.26 | 12:03
90,68 Euro
+1,94 % +1,73
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SMI
24.02.2026 11:38 Uhr
108 Leser
Nestlé Aktie im Aufwind: Jetzt Aktien kaufen nach starker Quartalsbilanz?

Die Nestlé Aktie hat nach Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich zugelegt und gewann zuletzt rund 3,3 %. Damit setzt der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern seine Erholung seit den Jahrestiefs im Januar fort.

Analysten zeigten sich positiv überrascht: Das Wachstum übertraf die Erwartungen und widersprach den zuletzt eher pessimistischen Prognosen.

Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Nestlé Aktien zu kaufen - oder ist die Erholung bereits ausgereizt?

