Ein schwacher Automarkt und der starke Euro hatten Elmos zuletzt ausgebremst. Inzwischen sieht der auf Automotive-Chips spezialisierte Entwickler jedoch eine Entspannung beim Bestellverhalten. Die Kunden hätten ihre Lagerbestände auf sehr niedrige Niveaus reduziert. Elmos erzielt rund 94 Prozent seines Umsatzes im Automobilmarkt. Knapp zwei Drittel der Erlöse stammen aus Asien, rund 30 Prozent aus Europa. China erwies sich 2025 erneut als Wachstumstreiber.Den vollständigen Artikel lesen ...
