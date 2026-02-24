© Foto: Jens Niering - Jens NieringElmos bestätigt seine Q4-Ergebnisse und die Prognose für 2026. Für das kommende Jahr wird ein Umsatzwachstum von 11 Prozent erwartet. Aktienrückkäufe und Dividendensteigerung sollen das Wachstum weiter stützen.Elmos hat die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprachen. Auch die Prognose für 2026 wurde bestätigt, mit einem klaren Fokus auf wachsendem freien Cashflow (FCF). Die Marktreaktion lässt am Dienstag nicht lange auf sich warten und die Elmos-Papiere setzen ihre Rekordjagd fort. Die Aktie, die mit einem Plus von 85 Prozent in den vergangenen 12 Monaten der beste Chip-Wert im deutschen Anlageuniversum war, legt nach den Zahlen …Den vollständigen Artikel lesen
