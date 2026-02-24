MTU trotz Rekorden unter Druck: Beben hinter Glanz-Fassade - Aktie von MTU Aero Engines droht 75-Prozent-Crash

Anzeige / Werbung

MTU hat das Jahr 2025 mit Bravour abgeschlossen, aber der Ausblick ist trübe. Die Aktie gerät unter Druck und könnte von knapp 400 auf unter 100 Euro fallen. Eine HKCM-Analyse.

8.7 Milliarden Euro Umsatz. 1.4 Milliarden Euro EBIT. 15.5 Prozent Marge. Dividende steigt um 64 Prozent. Operativ liefert MTU Aero Engines 2025 ein Ausnahmejahr. Doch an der Börse zählt nicht das Gestern, sondern das Morgen - und genau hier wird es brenzlig. Trotz neuer Bestmarken verliert die Aktie rund sechs Prozent. Beginnt jetzt die Neubewertung? Eine harsche Korrektur von aktuell knapp 400 auf unter 100 Euro droht. Eine HKCM-Analyse.

Rekorde verpuffen - stürzt MTU jetzt in die Korrektur?

MTU hat 2025 so stark abgeschnitten wie nie zuvor. Der Umsatz kletterte auf 8.7 Milliarden Euro, das operative EBIT stieg überproportional auf 1.4 Milliarden Euro. Die Marge verbesserte sich deutlich auf 15.5 Prozent. Unter dem Strich verdiente der Konzern 968 Millionen Euro.

Auch der Shareholder-Return kann sich sehen lassen: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 3.60 Euro je Aktie vor - ein Anstieg um 64 Prozent. Der freie Cashflow lag bei 378 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte 29.5 Milliarden Euro und entspricht mehr als drei Jahren Arbeit. Das Fundament stimmt.

Treiber bleibt das zivile Wartungsgeschäft (MRO). Hier stieg der Umsatz um 18 Prozent auf sechs Milliarden Euro, in US-Dollar sogar um 23 Prozent. Programme rund um die Geared Turbofan-Familie sowie V2500 und GEnx sorgen für hohe Auslastung. Auch das OEM-Geschäft legte um 14 Prozent auf 2.9 Milliarden Euro zu. Für 2026 stellt das Management weiteres Wachstum in Aussicht: 9.2 bis 9.7 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT zwischen 1.35 und 1.45 Milliarden Euro. Und dennoch: Die Aktie wird verkauft.

HKCM-Analyse: Crasht MTU unter 100 Euro?

Charttechnisch verdichten sich die Hinweise auf eine größere Korrektur. Wir erwarten nahe dem Widerstand bei 407.67 Euro das Hoch der grünen Welle [B]. Danach stellen wir uns auf eine deutliche Abwärtsbewegung ein, die den Titel bis deutlich unter die Unterstützung bei 149.20 Euro führen dürfte. Laut Tageschart gehen wir davon aus, dass dieser Rücksetzer in Form der grünen Welle [C] bis in die ebenfalls grüne Zielzone für lukrative Einstiege läuft, die Abonnenten exklusiv erhalten. Innerhalb dieser Zone ist mit dem finalen Tief der beigen Welle II zu rechnen.

Sollte der Kurs aus der aktuellen Bewegung heraus über den Widerstand bei 407.67 Euro ansteigen und sich dort oben erstmal halten, würde die Elliott-Wellen-Zählung direkt in die impulsive beige Aufwärtswelle alt.III springen. Laut Primärszenario sollte dieser Anstieg erst nach dem Tief der farbgleichen Vorgängerwelle II beginnen. In der zu 40 Prozent wahrscheinlichen Alternative eines direkten bullischen Ausbruchs wäre die beige Welle II und die unmittelbare Korrektur-Erwartung entsprechend passé.

Die konkreten Koordinaten der Preisbereiche für längerfristige Einstiege sind unseren Abonnenten vorbehalten - ebenso wie Echtzeit-Signale für lukrative Einstiege und erfolgreiches Portfolio-Management. Alle Infos dazu finden Sie in unserem Euro-Titans-Analysepaket. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

