Der Energiemanager des Konzerns erfüllt die Vorgaben aus Paragraf 14a EnWG und ist kombinierbar mit verschiedenen Energielösungen und Stromtarifen. Photovoltaik- und Wärmepumpen-Fachbetriebe, die das Gerät von Eon bei Privatkunden verbauen und noch weitere Serviceverträge abschließen, können sich bis zu 120 Euro Prämie pro Endkunden sichern. Eon Deutschland hat sein neues Partnerprogramm "E. ON Home" für Photovoltaik- und Wärmepumpen-Fachbetriebe gestartet. Die Installateure bekommen demnach eine Prämie bis zu 120 Euro, wenn sie das smarte Heim-Energiemanagementsystem des Energiekonzerns bei Endkunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
