Ein Bloomberg-Bericht über mögliches Übernahmeinteresse hat die PayPal-Aktie zeitweise um bis zu 10 Prozent steigen lassen. Nach massivem Kursverlust, Führungswechsel und wachsendem Wettbewerbsdruck durch Apple Pay und Google Pay prüfen potenzielle Käufer sowohl eine Komplettübernahme als auch den Erwerb einzelner Unternehmensteile. Trotz operativer Schwächen sehen Experten PayPal aufgrund seiner globalen Marktstellung als unterbewertet - was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
