Yubico, ein modernes Cybersicherheitsunternehmen und Entwickler der sichersten Passkeys, gab heute den Start von YubiNation Partners bekannt, einem neuen globalen Channel-Programm, das eine Gemeinschaft von Sicherheitsexperten zusammenbringen soll. Angesichts der zunehmenden KI-gesteuerten Cyber-Bedrohungen ermöglicht das Programm den Partnern, zu vertrauenswürdigen Beratern zu werden und eine sicherere digitale Welt für ihre Kunden zu schaffen, in der Identitäten privat und sicher sind.

Da die durchschnittlichen Kosten einer Sicherheitsverletzung für Unternehmen auf 4,4 Millionen US-Dollar* gestiegen sind und Phishing nach wie vor einer der Hauptangriffsvektoren ist, kann sich die Branche nicht mehr allein auf Passwörter verlassen. Tatsächlich ergab eine von Yubico in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting aus dem Jahr 2026, dass Kunden durch den Ersatz der traditionellen Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Einmalpasswörtern (OTP) durch YubiKeys eine Kapitalrendite (ROI) von 265 erzielten. Dadurch wurden Phishing- und Credential-Diebstahl-Risiken effektiv beseitigt und das Risiko einer Organisation, durch Angriffe Kosten aufgrund von Sicherheitsverletzungen zu erleiden, um 99,99 reduziert.

Angesichts der sich ständig verändernden Landschaft ist YubiNation Partners wichtiger denn je. Das Unternehmen verwandelt das traditionelle Reseller-Modell in einen strategischen Wachstumsmotor, der es Partnern ermöglicht, den Goldstandard in der phishing-resistenten Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu liefern und Kunden dabei zu helfen, schnell und in großem Umfang auf passwortlose Lösungen umzusteigen.

"Mit YubiNation Partners verfolgt Yubico eine Partner-First-Strategie, die über den traditionellen Wiederverkauf hinausgeht und eine engagierte Community von Sicherheitsexperten aufbaut, die die Zukunft der digitalen Identität gestalten", sagte Bettina Vahl, Vice President of Global Channels bei Yubico. "Dieses Programm wurde entwickelt, um unsere Partner zu echten vertrauenswürdigen Beratern zu machen und ihnen die Innovation, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zu bieten, die sie benötigen, um Kunden dabei zu helfen, passwortlos zu arbeiten und überall sicher zu bleiben."

Willkommen bei YubiNation Partners: Entwickelt, um den Erfolg von Partnern zu beschleunigen

Das neue Programm umfasst vier verschiedene Partnerschaftsstufen, die speziell darauf ausgelegt sind, technisches Fachwissen, Investitionen und Zusammenarbeit anzuerkennen. Jede Stufe bietet tiefgreifendere Möglichkeiten und Vorteile:

Bronze (Grundlagen schaffen): Konzentriert sich auf die schnelle Bereitstellung von Möglichkeiten durch die Yubico Academy und autorisierte Distributoren, um Teams dabei zu helfen, sofort einen Mehrwert zu schaffen.

Silber (Auswirkungen erweitern): Ermöglicht Lead-Sharing und Co-Sell-Support für Opportunities mit mehr als 200 Benutzern.

Gold (Beschleunigung in großem Maßstab): Erhält vorrangigen Zugang zu Market Development Funds (MDF), einem dedizierten Go-to-Market-Team und einer Nicht-zum-Weiterverkauf-bestimmten (NFR) Zuteilung von bis zu 25 Schlüsseln pro Quartal, um die technische Bereitschaft zu unterstützen.

Platin (Leading the Way): Stärkste Deal-Anreize, Service-Leads, direkter Zugang zu MDF, Einladungen zu exklusiven strategischen Veranstaltungen und Geschäftsplanungssitzungen sowie eine NFR-Zuteilung von bis zu 50 Schlüsseln pro Quartal.

Yubico Academy: Der ideale Ort für eine effektive Channel-Enablement

Im Laufe des letzten Jahres hat Yubico die Yubico Academy erheblich erweitert, um die verschiedenen Rollen in unserem Partner-Ökosystem zu unterstützen: 100er-Serie (Grundlagen), 200er-Serie (Vertrieb) und 300er-Serie (Technischer Vertrieb), einschließlich der Fertigstellung eines Proof of Concept mit einer vierten Zertifizierungsstufe, der 400er-Serie mit Schwerpunkt auf professionellen Dienstleistungen.

Nach Einbeziehung des Feedbacks von Partnern weltweit stellt Yubico heute auch die 400er-Serie für Platinum- und Gold-Partner zur Verfügung. Dieses Programm unterstreicht die Mission, Partner als Erweiterung des Yubico-Teams zu behandeln, und stärkt die Fähigkeit des Partnernetzwerks, unseren Kunden den Weg zur Phishing-Resistenz zu ebnen. Außerdem können Partner ihr Fachwissen in einer breiteren Palette von Lösungen nutzen, um zusätzliche professionelle Dienstleistungen anzubieten, die letztlich zum Erfolg der Kunden beitragen.

"Das Feedback meiner Kollegen und mir zu den neuen Professional Services-Zertifizierungen war überwältigend positiv, insbesondere in Bezug auf die spezialisierten Anbieter-Module", sagte Felix Brand, CISSP und Cybersecurity-Architekt beim deutschen Yubico-Partner SVA. "Dieser strukturierte Ansatz bot eine sehr zielgerichtete Erfahrung, die direkt auf die individuellen Bedürfnisse und Stärken jedes einzelnen Beratungspartners abgestimmt ist."

Innovationen für die Zukunft der Identität

YubiNation Partners wurde entwickelt, um vertrauenswürdigen Beratern dabei zu helfen, die Nachfrage in einem schnelllebigen Markt zu erfassen. Derzeit vertrauen über 30 der Fortune-500-Unternehmen und 18 der 20 führenden KI-Unternehmen auf YubiKeys, um ihre Belegschaft zu schützen. Durch den Beitritt zu YubiNation können Partner diese Markenautorität nutzen, um Verkaufszyklen zu verkürzen, wiederkehrende Umsätze zu generieren und die Zukunft der Sicherung digitaler Identitäten zu gestalten.

Das Programm schafft ein einheitliches Ökosystem, in dem Partner beraten, aufbauen und weiterverkaufen können, unterstützt durch maßgeschneiderte Enablement- und Kampagnen-Kits, die messbare Ergebnisse erzielen.

"Wir sehen das aktualisierte Channel-Programm von Yubico als einen wichtigen Schritt zur Unterstützung strategischer Partner wie Zones. Die Investitionen in Enablement, Tiering und die Abstimmung von Dienstleistungen versetzen uns in die Lage, gemeinsam eine größere Wirkung auf dem Markt für Identitätssicherheit zu erzielen", sagte Jake Pederson, Director Software, Cloud and Security Alliances bei Zones. "Durch die Aufwertung der Partnerzertifizierungen und die Integration von Professional Services versetzt das Programm Zones in die Lage, sich durch technisches Fachwissen und exzellente End-to-End-Lieferung auf globaler Ebene zu differenzieren."

Verfügbarkeit

Bestehende Partner werden automatisch in eine der vier Programmstufen eingeteilt, basierend auf aktuellen Kriterien wie Umsatzwachstum und abgeschlossenen Yubico Academy-Zertifizierungen. Neue Partner, die ihre Sicherheitsmission vorantreiben und der YubiNation-Community beitreten möchten, können ab heute eine Partnerbewerbung auf der Yubico-Website oder über ihren lokalen Yubico-Vertriebspartner einreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der YubiNation Partners-Website.

*Quelle: IBM Cost of a Data Breach Report 2025

Über Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO), der Erfinder des YubiKey, bietet den Goldstandard für phishing-resistente Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), verhindert Kontoübernahmen und macht sicheres Einloggen für alle einfach und verfügbar. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2007 ist es führend bei der Festlegung globaler Standards für den sicheren Zugriff auf Computer, mobile Geräte, Server, Browser und Internetkonten. Yubico ist Entwickler und Hauptmitwirkender an den offenen Authentifizierungsstandards FIDO2, WebAuthn und FIDO Universal 2nd Factor (U2F) und ein Pionier bei der Bereitstellung hardwarebasierter passwortloser Authentifizierung mit Passkeys der höchsten Sicherheitsstufe für Kunden in über 160 Ländern.

Die Lösungen von Yubico ermöglichen passwortlose Anmeldungen unter Verwendung der sichersten Form der Passkey-Technologie. YubiKeys funktionieren sofort in Hunderten von Verbraucher- und Unternehmensanwendungen und -diensten und bieten starke Sicherheit bei schneller und einfacher Bedienung.

Im Rahmen seiner Mission, die digitale Welt für alle sicherer zu machen, spendet Yubico YubiKeys an Organisationen, die gefährdeten Personen durch die philanthropische Initiative "Secure it Forward" helfen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm und Santa Clara, Kalifornien. Weitere Informationen über Yubico finden Sie unter www.yubico.com.

