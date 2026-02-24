Warum Anleger bei der Jahresbilanz am 26. Februar mit deutlich höheren Ausschüttungen pro Aktie rechnen können und warum künstliche Intelligenz für den Versicherer ein Gewinnfaktor wird. Es läuft. Wenn Europas größter Assekuranzkonzern Allianz, der in der Sachversicherung weltweit sogar die Nummer drei ist, am 26. Februar die Bilanz für 2025 vorlegt, werden die Münchner ihre eigene Prognose beim Gewinn voraussichtlich übertreffen. Die Berenberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE