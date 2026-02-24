Gewinnwarnungen sind im Börsenjahr 2025 und auch zuletzt keine Seltenheit gewesen. Umso angenehmer fällt auf, wenn ein Unternehmen seine Prognose in die andere Richtung anpasst. Die cyan AG (ISIN: DE000A2E4SV8), ein auf Cybersicherheit spezialisierter Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, hat heute eine Anhebung ihrer EBITDA-Erwartung für das Geschäftsjahr 2025 bekanntgegeben. Konkret rechnet das Unternehmen nun mit einem positiven Konzern-EBITDA zwischen 0,75 und 0,85 Millionen Euro. Die bisherige Prognose hatte lediglich ein leicht positives Ergebnis in Aussicht gestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt