LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten strategischen Vorschläge des Stromkonzerns an die deutsche Bundesregierung sollten am Markt positiv aufgenommen werden, schrieb Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren unterschätzten nach wie vor das Wachstumspotenzial von RWE im Zuge der Transformation im Energiesektor./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 13:19 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007037129