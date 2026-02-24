Der DAX hat am Dienstag die Marke von 25.000 Punkten nicht überwinden können. Auch positive Impulse aus den USA reichten nicht aus, um dem Markt nachhaltig Auftrieb zu verleihen. Am Ende stand ein Minus von 0,02 Prozent bei 24.986,25 Punkten. Der MDAX legte um 0,10 Prozent auf 31.409,50 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 gewann 0,04 Prozent auf 6.116,60 Punkte."Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners den Verlauf des DAX. Die Kombination aus Unsicherheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
