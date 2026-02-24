Weltweit führend im kommerziellen Bereich mit bisher 21 verkauften Systemen an 13 Kunden darunter 4 der 10 weltweit führenden Supercomputing-Zentren.

Industrieführer mit 15 ausgelieferten Systemen (die höchste öffentlich bekannt gegebene Zahl ausgewählter Quantenunternehmen 1 ), über 30 gebauten Computern, eigener Chipfabrik und Quantenrechenzentrum.

), über 30 gebauten Computern, eigener Chipfabrik und Quantenrechenzentrum. Die Transaktion bewertet IQM mit einem Pre-Money-Eigenkapitalwert von rund 1,8 Milliarden US-Dollar und macht IQM zum ersten europäischen Quantenunternehmen, das an die Börse geht.

Mit Abschluss dieser Transaktion wird die Cash-Position von IQM voraussichtlich 450 Millionen US-Dollar übersteigen. 2

Signifikante Geschäftsdynamik mit einem Umsatz von mindestens 35 Millionen US-Dollar 3 im Jahr 2025 (ungeprüft) und einem Auftragsbestand/einer Sichtbarkeit von mehr als 100 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2025.

im Jahr 2025 (ungeprüft) und einem Auftragsbestand/einer Sichtbarkeit von mehr als 100 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2025. Starke kommerzielle Integrationen mit Hochleistungsrechnern und Unternehmensplattformen entlang der gesamten Quanten-/KI-Wertschöpfungskette, darunter NVIDIA, Hewlett Packard Enterprise, AWS, Toyo Corporation und Bechtle AG.

Technische Erfolge mit einer Genauigkeit von über 99,9 für Single-Qubit- und Two-Qubit-Gates und Auslesungen in ihren Prozessoren und auf dem besten Weg zu einer breiten Kommerzialisierung mit der Veröffentlichung ihres Systems der nächsten Generation, Halocene.

IQM Finland Oy, ein weltweit führender Anbieter von Full-Stack-Supraleitungs-Quantencomputern ("IQM", "IQM Quantum Computers" oder das "Unternehmen") und Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), eine Zweckgesellschaft ("RAAQ"), gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen haben, durch den IQM zu einem börsennotierten Unternehmen wird und American Depositary Shares an einer der beiden führenden US-Börsen notiert werden. Die Transaktion dient der Finanzierung mit dem Ziel, die technologische und kommerzielle Entwicklung von IQM in Richtung fehlertoleranter Quantencomputer zu beschleunigen und seine Position als führender Anbieter von Quantencomputern weiter auszubauen.

IQM mit Hauptsitz in Finnland erwägt außerdem eine Doppelnotierung, bei der die Stammaktien von IQM an der Börse in Helsinki gehandelt werden sollen, was voraussichtlich nach Abschluss dieser Transaktion erfolgen wird.

IQM ist ein Quantencomputerunternehmen, das Full-Stack-Systeme mit offener Architektur entwickelt, die vor Ort eingesetzt oder über die Cloud genutzt werden können. IQM verfolgt ein vertikal integriertes Geschäftsmodell und verfügt über eine einzigartige Kombination aus proprietärer Infrastruktur, die von einem eigenen Chip-Design-Tool und einer Softwareentwicklerplattform bis hin zu einer Quantenchip-Fabrik, einer Fertigungsstraße und einem Rechenzentrum reicht. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Innovationszyklen zu beschleunigen, seinen Kunden erstklassige Quantencomputer anzubieten und das Wachstum des Quanten-Ökosystems zu fördern.

Highlights der Transaktion:

Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die Barmittel von IQM in der Bilanz zum Zeitpunkt des Abschlusses4 mehr als 450 Millionen US-Dollar betragen (einschließlich der bestehenden Barmittel von IQM), was einen Spielraum für weitere umfassende kommerzielle Vorteile bietet:

Etwa 175 Millionen US-Dollar an Barmitteln, die auf dem Treuhandkonto von RAAQ gehalten werden (basierend auf dem aktuellen Betrag auf dem Treuhandkonto und unter der Annahme, dass keine Rücknahmen erfolgen);

Etwa 134 Millionen US-Dollar Erlös aus einer PIPE-Finanzierung zu 10,00 US-Dollar pro Aktie von führenden neuen und bestehenden institutionellen Investoren, die gleichzeitig mit dem Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen;

Erwartete 24 Millionen US-Dollar Erlös aus der Barausübung ausstehender IQM-Optionsscheine vor dem Abschluss;

Bestehende Barmittel in der Bilanz von IQM in Höhe von 172 Millionen US-Dollar (ungeprüft zum Jahresende 2025); und

Die Transaktion bewertet IQM mit einem Pre-Money-Eigenkapitalwert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar.

Jan Goetz, Mitbegründer und Chief Executive Officer von IQM, sagte: "Wir haben IQM von Anfang an mit einem Ziel gegründet: funktionierende Quantencomputer in die Hände der Menschen zu geben, die sie zur Lösung realer Probleme einsetzen werden. Nicht irgendwann. Jetzt. Quantencomputing ist kein wissenschaftliches Projekt mehr. Es ist eine Branche, in der Kunden fortschrittliche Quantencomputer besitzen, betreiben und darauf aufbauen. Das ist es, was IQM möglich macht."

Peter Ort, Chief Executive Officer und Co-Chairman der Real Asset Acquisition Corp, sagte: "IQM hat mehr lokale Quantensysteme gebaut und geliefert als jeder andere Wettbewerber5 an einige der anspruchsvollsten Forschungseinrichtungen der Welt. Diese Transaktion wird das Wachstum eines Unternehmens beschleunigen, das sich bereits heute mit echten Kunden und dem Betrieb echter Quantensysteme eine Position in diesem Bereich erarbeitet hat."

Sierk Poetting, Poetting, Vorstandsvorsitzender von IQM, sagte: "Der Börsengang ist keine Richtungsänderung, sondern eher eine Beschleunigung. Der Vorstand steht voll und ganz hinter der Mission und den Zielen von IQM, die Quanteninfrastruktur so grundlegend und zugänglich zu machen wie klassische Computer."

Die bestehenden IQM-Aktionäre werden im Rahmen der Transaktion keine Aktien verkaufen oder Barzahlungen erhalten, und alle wesentlichen IQM-Aktionäre haben sich zu einer üblichen Lock-up-Vereinbarung zum Abschluss dieser Transaktion verpflichtet.

Die Vorstände von IQM und RAAQ haben die geplante Unternehmensfusion jeweils einstimmig genehmigt. Der Abschluss der vorgeschlagenen Unternehmensfusion unterliegt unter anderem der Zustimmung der Aktionäre von RAAQ und IQM zum Fusionsvertrag und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen über die vorgeschlagene Unternehmensfusion, einschließlich einer Kopie des Fusionsvertrags, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der von RAAQ bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wird.

Die im Rahmen der PIPE-Finanzierung verkauften Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht bei der SEC registriert sind oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vorliegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf der angebotenen Wertpapiere in einem Bundesstaat oder einer anderen Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser anderen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Informationen zur Telefonkonferenz

Das Management von IQM und RAAQ wird eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten, um die geplante Transaktion zu erörtern und eine Investorenpräsentation zu besprechen. Die genauen Details werden in einer Folgeankündigung aktualisiert und bestätigt. Interessierte Investoren können eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz unter https://meetiqm.com/investors/ abrufen. Eine Mitschrift der Telefonkonferenz wird von RAAQ ebenfalls bei der SEC eingereicht.

Berater

J.P. Morgan SE fungiert als Finanzberater und Kapitalmarktberater für IQM. J.P. Morgan Securities LLC und TD Cowen fungieren als PIPE-Platzierungsagenten für IQM. Rothschild Co. fungiert als Finanzberater und Kapitalmarktberater für IQM und dessen Vorstand. TD Cowen fungiert als Finanzberater und Kapitalmarktberater für RAAQ. Cohen Company Capital Markets fungiert als Kapitalmarktberater für RAAQ. Cooley LLP und Borenius Attorneys Ltd fungieren als Rechtsberater für IQM, während Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd und Conyers Dill Pearman LLP als Rechtsberater für RAAQ fungieren. DLA Piper LLP (US) fungiert als Rechtsberater für J.P. Morgan Securities LLC und TD Cowen. Die Blueshirt Group fungiert als Investor-Relations-Berater für IQM.

Über IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy ("IQM", "IQM Quantum Computers", "Unternehmen") ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl lokale Full-Stack-Quantencomputer als auch eine Cloud-Plattform für den Zugriff auf seine Systeme an. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die uneingeschränkten Zugriff auf Quantenhardware und -software benötigen. IQM beschäftigt über 300 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Finnland sowie Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Polen, Saudi-Arabien, Spanien, Singapur, Südkorea, Taiwan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

Über Real Asset Acquisition Corp.

Real Asset Acquisition Corp. mit Sitz in Princeton, New Jersey, ist eine an der Nasdaq notierte (Nasdaq: RAAQ) Zweckgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder einer ähnlichen Unternehmenszusammenschließung mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Das RAAQ-Team besteht aus erfahrenen Quantencomputing-Experten mit fundierten technischen und branchenspezifischen Kenntnissen.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion und wo Sie diese finden

Im Zusammenhang mit der geplanten Unternehmensfusion beabsichtigt IQM, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die "Registrierungserklärung") einzureichen, die eine vorläufige Vollmachtserklärung von RAAQ und einen vorläufigen Prospekt von IQM enthält. Nachdem die Registrierungserklärung von der SEC für wirksam erklärt wurde, wird RAAQ die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt in Bezug auf die geplante Unternehmensfusion an seine Aktionäre zum Stichtag versenden, der für die Abstimmung auf der außerordentlichen Hauptversammlung seiner Aktionäre (die "außerordentliche Hauptversammlung") festgelegt wird. Die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, wird wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und die anderen Angelegenheiten enthalten, über die auf der außerordentlichen Hauptversammlung abgestimmt werden soll. Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und ist nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen oder andere Entscheidungen in Bezug auf diese Angelegenheiten gedacht. RAAQ und IQM können auch andere Dokumente bezüglich der geplanten Unternehmensfusion bei der SEC einreichen. Den Aktionären von RAAQ und anderen interessierten Personen wird empfohlen, die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen vorläufigen Vollmachtserklärung/Prospekt, die Änderungen dazu und die endgültige Vollmachtserklärung/Prospekt sowie andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der geplanten Unternehmensfusion eingereicht werden, zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da diese Unterlagen wichtige Informationen über RAAQ, IQM und die geplante Unternehmensfusion enthalten. Aktionäre können Kopien der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen vorläufigen oder endgültigen Vollmachtserklärung/Prospekt, sowie der anderen Dokumente, die von RAAQ und IQM bei der SEC eingereicht wurden oder werden, sobald sie verfügbar sind, kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden nicht-US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "schätzen", "planen", "prognostizieren", "vorhersagen", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "voraussehen", "glauben", "anstreben", "anstreben", "fortsetzen", "könnte", "möglicherweise", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Annahmen, die zwar von IQM und seinem Management sowie RAAQ und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind. Diese Aussagen umfassen: Prognosen zu Marktchancen und Marktanteilen; Schätzungen zu Kundenakzeptanzraten und Nutzungsmustern; Prognosen zur Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte und Technologien zu vermarkten; Prognosen zu Entwicklungs- und Vermarktungskosten und -zeitplänen; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäftsmodell umzusetzen, und der erwarteten finanziellen Vorteile dieses Modells; Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen, zu binden und seinen Kundenstamm zu erweitern; die Verwendung der Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen durch das Unternehmen; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Beziehungen zu strategischen Partnern, Lieferanten, Regierungen, staatlich finanzierten Einrichtungen, Aufsichtsbehörden und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu verbessern; zukünftige Unternehmungen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Entwicklung günstiger Vorschriften, die sich auf die Märkte des Unternehmens auswirken; der erfolgreiche Abschluss und die potenziellen Vorteile der geplanten Unternehmenszusammenschlüsse sowie die Erwartungen hinsichtlich ihrer Bedingungen und ihres Zeitplans; die Börsen, an denen die Wertpapiere des fusionierten Unternehmens voraussichtlich gehandelt werden; Erlöse aus der Unternehmensfusion und damit verbundenen PIPE; Mittel, die das fusionierte Unternehmen aus dem Treuhandkonto von RAAQ und Rücknahmen durch die öffentlichen Aktionäre von RAAQ erhält; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Hardware und Software zu vermarkten; die Erwartung, dass das Unternehmen eine souveräne Infrastruktur aufbaut, die das Wachstum von Quantenökosystemen ermöglicht; und das Potenzial des Unternehmens, seinen Wert zu steigern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zu Illustrationszwecken und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen nicht als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder unmöglich vorherzusagen und werden von den Annahmen abweichen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und von RAAQ liegen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des fusionierten Unternehmens nach der geplanten Transaktion, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören: dass das Unternehmen eine neue Technologie verfolgt, die mit erheblichen technischen Herausforderungen verbunden ist und möglicherweise nicht kommerzialisiert oder vom Markt akzeptiert wird; die historischen Nettoverluste und die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Leistung, des Kapitalbedarfs und der Wirtschaftlichkeit der Einheiten; die Verwendung und Berichterstattung von Geschäfts- und Betriebskennzahlen durch das Unternehmen; das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von Mitgliedern seiner Geschäftsleitung und seine Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; die potenzielle Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen in der Zukunft; die Konzentration der Einnahmen des Unternehmens auf Verträge mit staatlichen oder staatlich finanzierten Einrichtungen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum zu steuern und seine Geschäftstätigkeit auszuweiten; potenzielle zukünftige Akquisitionen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen oder Technologien; die Abhängigkeit des Unternehmens von strategischen Partnern und anderen Dritten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechte an geistigem Eigentum zu wahren, zu schützen und zu verteidigen; Risiken im Zusammenhang mit Datenschutz, Datensicherheit oder Cybersicherheitsvorfällen und damit verbundenen Vorschriften; die Nutzung, Akzeptanz und Regulierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Steuern, Handelsbedingungen und das makroökonomische Umfeld; die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, die interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und ein börsennotiertes Unternehmen zu betreiben; die Möglichkeit, dass die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden für die geplante Transaktion verzögert werden oder nicht erteilt werden, was sich nachteilig auf das fusionierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion auswirken könnte; das Risiko, dass die Aktionäre von RAAQ sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden könnten, wodurch das fusionierte Unternehmen nicht über ausreichende Barmittel zur Umsetzung seiner Geschäftspläne verfügen würde; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten; der Ausgang von Gerichtsverfahren oder behördlichen Untersuchungen, die gegen das Unternehmen oder RAAQ eingeleitet werden könnten; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion; die Fähigkeit von IQM oder dem fusionierten Unternehmen, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder in Zukunft Aktien oder aktiengebundene Wertpapiere auszugeben; und andere Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von RAAQ und dem Unternehmen beschrieben sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, darunter, dass keines der oben genannten Risiken eintritt, dass es zu keinen unvorhergesehenen Veränderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen kommt und dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs eintreten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen auswirken können, finden Sie in den bei der SEC eingereichten und potenziell einzureichenden Unterlagen des Unternehmens, von RAAQ oder des fusionierten Unternehmens, das aus der geplanten Unternehmensfusion hervorgeht, einschließlich unter der Überschrift "Risikofaktoren". Wenn eines dieser Risiken eintritt oder sich eine der Annahmen als unrichtig erweist, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus spiegeln diese Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen des Managements des Unternehmens und von RAAQ zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider; spätere Ereignisse und Entwicklungen können zu einer Änderung ihrer Einschätzungen führen. Das Unternehmen und RAAQ können sich zwar entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Dementsprechend sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen.

Darüber hinaus spiegeln Aussagen wie "wir glauben" und ähnliche Aussagen unsere Überzeugungen und Meinungen zu dem jeweiligen Thema wider. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen, und obwohl wir glauben, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, dass wir alle potenziell verfügbaren relevanten Informationen erschöpfend untersucht oder überprüft haben. Diese Aussagen sind von Natur aus unsicher, und Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Eine Anlage in RAAQ ist keine Anlage in frühere Anlagen, Unternehmen oder verbundene Fonds der Gründer oder Sponsoren von RAAQ. Die historischen Ergebnisse dieser Anlagen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung von RAAQ, die erheblich von der Wertentwicklung früherer Anlagen der Gründer oder Sponsoren von RAAQ abweichen kann.

Teilnehmer an der Aufforderung

RAAQ, das Unternehmen und bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, Führungskräfte und andere Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Mitarbeiter können gemäß den SEC-Vorschriften als Teilnehmer an der Aufforderung zur Stimmrechtsvertretung durch die Aktionäre von RAAQ im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Vorschriften als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von RAAQ-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden können, werden in der Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Stimmrechtsvollmacht/Prospekt, aufgeführt, wenn diese bei der SEC eingereicht wird. Weitere Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von RAAQ finden Sie im endgültigen Prospekt von RAAQ im Zusammenhang mit seinem Börsengang, der am 15. Mai 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, die von RAAQ bei der SEC eingereicht wurden. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere interessierte Personen sollten die Registrierungserklärung, einschließlich der darin enthaltenen Vollmachtserklärung/des Prospekts, sorgfältig lesen, sobald sie verfügbar ist, bevor sie Abstimmungs- oder Investitionsentscheidungen treffen. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente von den oben genannten Quellen erhalten.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung, einschließlich der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs, unzulässig wäre. Diese Mitteilung ist kein Prospekt, keine Werbung und kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung und darf unter keinen Umständen als solches ausgelegt werden. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Ausnahmen davon entspricht. Eine mögliche Doppelnotierung der Stammaktien von IQM an der Börse in Helsinki, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, würde mittels eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung erfolgen. INVESTITIONEN IN DIE HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE WURDEN WEDER VON DER SEC NOCH VON EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE GENEHMIGT, NOCH HAT EINE BEHÖRDE DIE VORZÜGE DES ANGEBOTS ODER DIE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT DER HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN BEURTEILT ODER BILLIGT. JEDE GEGENTEILIGE AUSSAGE STELLT EINE STRAFTAT DAR.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

