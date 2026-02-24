The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.02.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2026
.
ISIN Name
CA24380K4028 DEEPMARKIT CORP.
IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01
SE0014829495 STONEBEACH GROUP AB
US48128BAD38 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFDCC
US958102AQ89 WEST.DIGITAL 21/29
XS0093312550 ANGLIAN W.S.F. 99/29
XS3056028171 KLEOP.FINCO 25/29 REGS
