The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.02.2026.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2026



ISIN Name

CA24380K4028 DEEPMARKIT CORP.

IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01

SE0014829495 STONEBEACH GROUP AB

US48128BAD38 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFDCC

US958102AQ89 WEST.DIGITAL 21/29

XS0093312550 ANGLIAN W.S.F. 99/29

XS3056028171 KLEOP.FINCO 25/29 REGS





