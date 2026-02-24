Neuer EUCC-Compliance-Modus und bessere Hive-Architektur stärken die Sicherheit für regulierte europäische und globale Netzwerke

Quantum XChange hat heute die neueste Version seiner Kryptografie-Managementplattform Phio TX vorgestellt, die einen neuen Modus zur Einhaltung der Cybersicherheitszertifizierung der Europäischen Union (EUCC) sowie wesentliche Verbesserungen der Hive-Architektur zur Unterstützung groß angelegter, verteilter Bereitstellungen bietet.

Die Version markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen EUCC-Validierung für Phio TX und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, strenge internationale Sicherheitsstandards für Kunden zu erfüllen, die auf regulierten europäischen Märkten tätig sind.

EUCC ist ein europaweites Zertifizierungssystem, das auf den Common Criteria (ISO/IEC 15408) basiert und eine unabhängige Bewertung von Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) anhand hoher europäischer Cybersicherheitsstandards ermöglicht. Vergleichbar mit der FIPS-Validierung in den Vereinigten Staaten gewinnt die EUCC-Validierung für Organisationen, die mit sensiblen oder regulierten Daten umgehen, zunehmend an Bedeutung. Der neue EUCC-Konformitätsmodus von Phio TX führt zusätzliche Sicherheitskontrollen für Produkte ein, darunter Einschränkungen für SSH/TLS-Verbindungen zu EUCC-definierten Chiffrensammlungen, um die kryptografische Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

"Eine Cybersicherheitszertifizierung ist Voraussetzung für eine Geschäftstätigkeit in Europa", sagte Eddy Zervigon, CEO von Quantum XChange. "Mit dem EUCC-Compliance-Modus in Phio TX bieten wir unseren Kunden einen praktischen Weg, um die neuen EU-Anforderungen zu erfüllen und zugleich ihre Schutzmaßnahmen gegen KI- oder quantenbasierte Angriffe zu stärken."

Parallel dazu hat Quantum XChange die Skalierbarkeit seiner intelligenten Hive-Middleware erweitert. Ursprünglich in Phio TX version 4.5 eingeführt, bietet Hive eine einheitliche Schlüsselverwaltung über verteilte Knoten hinweg und ermöglicht so Fehlertoleranz und Lastenausgleich, indem es mehrere quantensichere Schlüsselverteilungsmethoden, wie Post-Quantum Cryptography (PQC) und Quantum Key Distribution (QKD), in einem einzigen Framework integriert.

Die Version Phio TX 4.5.3 enthält neue Hub-, Spoke- und Entropy-Rollen, die für die Unterstützung von Bereitstellungen mit Zehntausenden von Knoten entwickelt wurden, darunter auch Spokes, die hinter dynamischen IP-Adressen betrieben werden wie sie in großen Unternehmens-, Telekommunikations- und Regierungsnetzwerken üblich sind. Diese Verbesserungen erhöhen die betriebliche Ausfallsicherheit und vereinfachen die kryptografische Verwaltung in großem Maßstab.

"In ganz Europa schreitet die quantensichere Migration immer schneller voran nicht nur aufgrund der EUCC, sondern auch aufgrund der umfassenderen NIS2-Verpflichtungen, der wachsenden Anforderungen an die Datenhoheit und des zunehmenden Bewusstseins für die Risiken von 'Harvest Now, Decrypt Later' (Jetzt sammeln, später entschlüsseln)", so Fabien Adouani, Vice President of Business Development, Europe, bei Quantum XChange. "Mit dieser Version von Phio TX unterstützen wir Unternehmen dabei, sich an die sich weiterentwickelnden EU-Standards anzupassen und gleichzeitig eine skalierbare, kryptoagile Architektur zu implementieren, die wichtige Daten bereits heute schützt und Netzwerke für die Post-Quanten-Zukunft vorbereitet."

Phio TX ist die Kryptografie-Managementplattform von Quantum XChange, die entwickelt wurde, um die Netzwerkschicht die größte Angriffsfläche zu sichern, indem sie die Schlüsselgenerierung und -übermittlung von der Datenübertragung trennt. Dieser architektonische Ansatz stärkt die bestehende Infrastruktur zur Verschlüsselung und ermöglicht eine nahtlose Migration zur Post-Quanten-Kryptografie ohne kostspielige Rip-and-Replace-Upgrades. Eine Produktvorführung können Sie unter https://info.quantumxc.com/lp-request-demo anfordern.

Über Quantum XChange

Quantum XChange ermöglicht es führenden Regierungsbehörden und kommerziellen Unternehmen, sensible Netzwerkdaten vor fortschrittlichen Angriffen mit KI und Quantencomputing in Sicherheit zu bringen, um ihre Daten sowohl heute als auch in der Post-Quanten-Welt zu schützen. Die kryptografische Verwaltungsplattform des Unternehmens, Phio TX, bietet eine offene, sichere und flexible Architekturlösung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantumxc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260224291452/de/

Contacts:

Medienkontakt:

April Burghardt

PR Consultant

april.burghardt@quantumxc.com

646-246-0484