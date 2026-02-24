Auch wenn die Anspannung nicht so groß ist wie noch 2024: Wenn Nvidia Zahlen vorlegt, wird das auch am Mittwochabend wieder die Wall Street bewegen.Der Halbleiter-Gigant, mit 4,7 Billionen US-Dollar immer noch wertvollster Konzern der Welt, erwartet starke Ergebnisse für das vierte Quartal. Analyst Frank Lee von der Investmentbank HSBC hat sich die Lage vor den Earnings genauer angesehen. Für das vierte Quartal erwartet er einen Umsatz von 68 Milliarden US-Dollar - das liegt 5 Prozent über der Unternehmensprognose und 70 Prozent über dem Vorjahreswert.Die Nachfrage nach AI-GPUs bleibe intakt, während neue Server-CPUs das zukünftige Wachstum anheizen könnten. Das HSBC-Kursziel liegt mit …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE