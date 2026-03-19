Erwartungen pulverisiert, Erlös und Gewinn radikal gesteigert und trotzdem fällt die Micron-Aktie deutlich. Das Haar in der Suppe sind die hohen Investitionen, die der US-Konzern am Mittwoch nachbörslich zusammen mit der Zahlenvorlage verkündete. Doch auch Nvidia konnte die Anleger mit der GTC, die in dieser Woche in San Jose stattfand, nicht überzeugen. Geht den Chip-Aktien jetzt die Power aus?Die nachbörslich präsentierten Quartalszahlen von Micron Technology übertrafen die Erwartungen deutlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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